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In My Shadow
Play with shadows in your own imaginative ways to solve twisted puzzles as you unfold the memories of a girl who struggles to confront herself in her past.
All Reviews:
Positive (10) - 100% of the 10 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Apr 8, 2021
Developer:
Publisher:
Alcon Interactive Group
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Title: In My Shadow
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: Playbae
Publisher: Alcon Interactive Group
Release Date: Apr 8, 2021

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Reviews

“...a highly enjoyable, deeply clever puzzle game with a lot of heart and a good message.”
85/100 – PC Invasion

“...a really interesting twist on your typical puzzle game.”
3.5/5 – Geeky Hobbies

“...The gameplay is interesting and the concept of the overall game is definitely going to catch many puzzle fan’s attention.”
7.5/10 – GameTyrant

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About This Game

In My Shadow takes you on a wonderous journey through the mind of Bella in pursuit of reconciliation with her past. The game features 4 rooms with a total of more than 50 puzzles to solve. Each room offers a different glimpse into her memories, exploring the changing relationships in her family. The shadows within each level must be manipulated via objects to progress and there is often more than one solution to a challenge.

In My Shadow is more than a cleverly designed puzzle platformer; it is a heart-warming story into the mind of a young woman looking for answers to questions in her past. Her childhood memories come to life as shadows on the wall of her house, and you must use those shadows to solve unique puzzles and help Bella try to let go of her past.

WHERE THERE'S A SHADOW, THERE'S A WAY


The gameplay revolves around a unique core mechanic - the shadows. You can use the shadows however you like. There can be more than one solution to a puzzle.

SHADOWS HAVE NO BOUNDARIES


The game constantly challenges you with multidimensional mechanics that force you to invent new ways to use shadows.

FEATURES


  • Refreshingly clever puzzles that make use of shadows and shapes in ways you never thought were possible.
  • More than 50 levels spread across the walls of four rooms, each with its own set of distinct mechanics.
  • A heart-felt story about Bella's mental apprehensions, narrated through her childhood memories.
  • Melodic music that flows seamlessly throughout the game to let you deeply absorb the emotion.
  • A beautifully colorful representation of Bella's house that reflects the individual personalities of everyone in her family.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 SP1+
    • Processor: Intel Core2 Duo E8400, 3.0GHz or AMD Athlon 64 X2 6000+, 3.0GHz or higher
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: nVidia GeForce 8600 / GT, ATI Radeon HD 2600 XT
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 2 GB available space
    • Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: 2.4 GHz Quad Core CPU
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 275, ATI Radeon 4770 Series or higher
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 2 GB available space
    • Sound Card: DirectX 11 compatible sound card with latest drivers

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