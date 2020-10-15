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Lust from Beyond: Scarlet
"Lust from Beyond: Scarlet" is a stand-alone, free introduction to the full version of "Lust from Beyond" - a horror game with elements of eroticism and occultism. This is not a demo version - you won't experience any spoilers here.
All Reviews:
Very Positive (105) - 81% of the 105 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Oct 15, 2020
Developer:
Publisher:
Movie Games S.A.
Popular user-defined tags for this product:
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Title: Lust from Beyond: Scarlet
Genre: Action, Adventure, Free to Play, Indie
Developer: Movie Games Lunarium
Publisher: Movie Games S.A.
Franchise: Movie Games S.A., LUST UNIVERSE
Release Date: Oct 15, 2020

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Free To Play
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THE STORY WILL CONTINUE IN THE LUST FROM BEYOND (COMING SOON)

https://store.steampowered.com/app/1035120/Lust_from_Beyond/

PLAY NOW OTHER FREE GAME FROM THE UNIVERSE!

https://store.steampowered.com/app/1170820

FIND OUT HOW IT BEGAN...

https://store.steampowered.com/app/523650/Lust_for_Darkness/

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

LUST FROM BEYOND: SCARLET contains sex and nudity, extreme and sexual violence and it's not suitable for viewers under 18.

About This Game


"Lust from Beyond: Scarlet" is a stand-alone, free introduction to the full version of "Lust from Beyond" - a horror game with elements of eroticism and occultism. This is not a demo version - you won't experience any spoilers here. The presented story is unique to this title. "LFB: Scarlet" is the second introduction to the Lust from Beyond. The goal of this title is to present topics and mechanics not mentioned in "LFB: Prologue". This time we will focus more on survival, gore and sexual elements. Moreover, we will present a new faction - Scarlet Lodge.


Alan's mind is possessed by a hardly satisfiable sexual drive. To control his emotions, Alan meets with a psychiatrist who is supposed to solve his problems. During the session, Alan talks about a strange date in an abandoned theatre. The story quickly turns into an experience filled with dread and dark desires...


- Bold erotic motives adapted to the horror convention
- Interactive sex
- Running from your opponents and fighting mechanics
- A world inspired by the works of Lovecraft, Giger and Beksinski
- Exploration of graphically advanced environment full of interactive objects
- Ingenious puzzles
- Vibrant sound and music

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 / 8 / 10
    • Processor: Intel Core i3 3.2 GHz, AMD Phenom II X4 955 - 4 Core, 3.2 GHz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Radeon R9 280 or Nvidia GeForce GTX 660
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 11 GB available space
    • Additional Notes: System requirements may change during the development of the game.
    Recommended:
    • OS: Windows 7 / 8 /10
    • Processor: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Radeon RX 580 or Nvidia GeForce GTX 1060 6GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 11 GB available space
    • Additional Notes: System requirements may change during the development of the game.

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