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The Last Show of Mr. Chardish: Act I
Let’s the show begin! “The Last Show of Mr. Chardish: Act I” is a prologue of “The Last Show of Mr. Chardish” full game. Together with the Actress Ella, embark on a journey through the past and discover the secrets left by the brilliant Director in his magical performances.
All Reviews:
2 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Sep 3, 2020
Developer:
Publisher:
Hydra Games SA
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
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Spanish - Spain
Russian
Title: The Last Show of Mr. Chardish: Act I
Genre: Action, Adventure, Casual, Indie
Developer: Punk Notion
Publisher: Hydra Games SA
Release Date: Sep 3, 2020

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Play The Last Show of Mr. Chardish: Act I

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Full game "The Last Show of Mr. Chardish" Available Soon!
https://store.steampowered.com/app/1164060/The_Last_Show_of_Mr_Chardish/

About This Game

"The Last Show of Mr. Chardish: Act I" is a prologue to the full version of "The Last Show of Mr. Chardish" and is an introduction to the game world and its history.



Meet the Actress, Ella, who returns to the theatre where she once worked. She wants to refresh the memories of her former life and discover the secrets of Robert Chardish, the director and visionary close to her, which are contained in extraordinary performances. Together with Ella, immerse yourself in magical worlds created by the brilliant mind of the artist and try to find out what happened to the theatre and Mr. Chardish himself.



What you will experience in the prologue:
  • Journey between the real and imaginary world, where each of them is presented in a different graphic style,
  • You will meet the main character, Actress Ella, and help her solve first secrets about Robert Chardish,
  • Discovering a beautiful yet very old theater building,
  • Looking for objects that can bring you closer to what happened to Mr. Chardish (drawings, notes, etc.)
  • Recreating the performance by manipulating the lights
  • Creative searching for unusual ways to get to know every place in the theatre

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 SP1 64-bit or later
    • Processor: Intel i3 6th gen
    • Graphics: GeForce GTX 660
    • Storage: 7 GB available space
    • Sound Card: DirectX compatible
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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