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The Corruption Within
The Corruption Within is a psychological thriller first-person point & click adventure game set in the Victorian era, with an emphasis on strong narrative, intriguing characters and puzzle-solving.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Coming soon!
Developer:
Publisher:
Cosmic Void
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: The Corruption Within
Genre: Adventure, Indie
Developer: Cosmic Void, Dave Seaman
Publisher: Cosmic Void
Release Date: Coming soon!

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The Corruption Within Teaser Demo
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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: Coming soon!

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About This Game

Synopsis: You have just enjoyed a camping holiday with your family when your wife and two young children go missing. With no way to contact anyone you head towards the only source of civilization for miles around - a grand old mansion by a lake. You soon find yourself drawn into a bigger mystery while you desperately try to find your family.

Artistic Style: The game employs a style that mixes realism with surrealism, which compliments the atmosphere of the story. The artwork is detailed low-res pixel art using a custom-made colour palette.

Game Style: The Corruption Within is a psychological thriller first-person point & click adventure game set in the Victorian era. There will be plenty of puzzles to solve, secrets to discover, characters who may help or mislead you, and multiple possible endings.

Characters: You will meet members of the aristocracy and the serving class in the game, from the elderly and eccentric Lord and Lady of the manor whose lineage goes back centuries, to kitchen and scullery maids with extremely humble backgrounds, to a butler with delusions of grandeur, to a nurse whose brain has snapped due to events before you arrived… One thing they do have in common, however – they all have secrets! How many will you uncover on your playthrough?

The game is being developed by Cosmic Void (Void Breach, Cyber Seraph), and Dave Seaman (Captain Disaster in: Death Has A Million Stomping Boots, The Rat Pack, The Ancient Art of Staying Alive). An original music score is being composed for the game by Eric Galluzo, who has previously composed for both Captain Disaster games.

The Corruption Within had a successful Kickstarter campaign with 2 stretch goals (extended and narrated intro / outro plus two secret rooms in the mansion) attained.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 (fully patched)
    • Processor: 2 GHz
    • Memory: 150 MB RAM
    • Graphics: 128MB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 400 MB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: 2GHz+
    • Memory: 150 MB RAM
    • Graphics: 128MB+
    • Storage: 400 MB available space
There are no reviews for this product

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