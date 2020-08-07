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Keepers of the Trees
“Keepers of the Trees” is a couch co-op puzzle platformer that gives you the power to control nature. Along with a friend, you will test your platforming mettle, work together to solve puzzles by growing special plants, and explore a lush, fantasy forest world.
All Reviews:
6 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Aug 7, 2020
Developer:
Publisher:
Studio Chili
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Keepers of the Trees
Genre: Action, Adventure, Casual, Free to Play
Developer: Studio Chili
Publisher: Studio Chili
Release Date: Aug 7, 2020

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About This Game

Step into the world of the Keepers, mystical little beings that watch over the forest that they call home. While exploring, they make a peculiar discovery that leads them on an adventure to far reaches of the forest that they’ve never seen before. Imbued with the ability to manipulate the growth of plants, they must leverage the world around them to reach their destination and learn the secrets of the forest.

This flagship game from Studio Chili is a beautiful, cooperative experience filled with engaging puzzles and platforming that require you and a friend to work together. With adorable protagonists exploring a gorgeous forest world and accompanied by an evocative original score, Keepers of the Trees will test your wits and tug at your heartstrings.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i7-9750H @ 2.60Hz
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: RTX 2070
    • Storage: 5 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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