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Sky Beneath
This narratively driven puzzle platformer puts you in the role of Cassie, an intrepid scavenger seeking salvage in abandoned mining facilities. Embark on an adventure with your inventor friend Annie, take control of the gravity, and solve challenging puzzles in a mysterious sci-fi setting.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
2021 - wishlist now!
Developer:
Publisher:
Mindhaven Games
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Sky Beneath
Genre: Action, Adventure, Indie, Strategy
Developer: Mindhaven Games
Publisher: Mindhaven Games
Release Date: 2021 - wishlist now!

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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: 2021 - wishlist now!

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About This Game



In Sky Beneath, you assume the role of Cassie, an intrepid scavenger seeking salvage in abandoned mining facilities. Aided by your inventor friend Annie and the use of advanced alien technology, you take control of the gravity to walk on walls and ceilings and change the gravity direction of objects around you. You decide what’s up and down in this mind-bending sci-fi adventure!

KEY FEATURES

  • Take control of the gravity: master it to move intuitively around the environment and manipulate objects around you
  • Overcome challenging puzzles and dangerous obstacles: progress through increasingly complex scenarios to find your way out of a broken planet
  • Embark on a sci-fi adventure: traverse mysterious environments, encounter alien flora and fauna, and experience the story of two friends on the run
  • Become a scavenger: explore abandoned locations, collect advanced alien technology, and utilize it to become more powerful



Set on a planet in dissonance where cooperation between humans and an alien mining company has gone terribly wrong, Cassie and Annie must find a way to leave the ravaged planet for good. As you solve increasingly complex puzzles, you’ll traverse high tech research labs, opulent floating cities, and alien citadels. You’ll also encounter alien flora and fauna and learn more about the mysterious past of the scavengers’ former gang.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 10
    • DirectX: Version 12
    • Storage: 4 GB available space
There are no reviews for this product

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