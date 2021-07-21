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The Secret of Retropolis
The Secret of Retropolis is a VR narrative game of a new kind, a blend of classic point-and-click adventure with immersive cinematography. Embody the witty protagonist of a film noir plot. Meet unforgettable characters. Solve puzzles. Lose yourself in the retro-futuristic atmosphere.
All Reviews:
5 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Jul 21, 2021
Developer:
Publisher:
Peanut Button

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Features
VR Support
Headsets
Valve Index
HTC Vive
Oculus Rift
Windows Mixed Reality
Input
Tracked Motion Controllers
Play Area
Seated
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Includes 17 Steam Achievements
View
all 17
Notice: Requires a virtual reality headset. See the VR Support section for more info.
VR Only

Buy The Secret of Retropolis

SPECIAL PROMOTION! Offer ends July 28

-10%
$12.99
$11.69
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About This Game


The Secret of Retropolis is an adventure-mystery VR game like no other before. A classic story retold from a first person perspective. Play as a robot detective hired by a famous movie star for a shady job. Uncover the plot with your actions and reveal a conspiracy in the city of robots.


As a seated experience with intuitive controls, first time VR users will find this game engaging and easy to play. Experienced VR users will find this game casual and relaxing.


Enter a sprawling retro-futuristic cityscape with an original score, ensemble of voice actors and detailed hand drawn (in VR!) environments.


Boot up that nostalgia for your favorite 90's point-and-click adventure games. Look around. Find items. Solve puzzles. Keep the past alive.


* No robots were harmed in the making of this game.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: 64-bit Windows 10
    • Processor: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350
    • Memory: 8GB GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 470 or greater
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 or greater
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 2 GB available space

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