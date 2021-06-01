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Ultreïa
A little robot becomes a pilgrim and crosses a wild post-apocalyptic world to find the meaning of life.
All Reviews:
2 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Jun 1, 2021
Developer:
Publisher:
Olivier De Rop
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Includes 10 Steam Achievements
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all 10
Title: Ultreïa
Genre: Adventure, Indie
Developer: Olivier De Rop
Publisher: Olivier De Rop
Release Date: Jun 1, 2021

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$13.99
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About This Game

Check the prologue of the game :

https://store.steampowered.com/app/1591730/Ultrea_Prologue/

Story

A little robot Nymo, fuelled by a great loss, becomes a pilgrim and decides to cross a wild world to find the meaning of life and death. He also has a mysterious goal : to avenge his father's death.

World

Ultreïa is a mystical world populated by robots. Underneath the skin of the landscape are caves filled by huge creatures living in the darkness. The journey will take Nymo through the large and phantasmagoric city of Mount St-Troy, to space, and beyond.

Puzzles

Grid-based inventory, with three main actions : Use/Take, Talk and Speak to. Use your wit, the objects around you, and a bit of creativity, to solve many logical puzzles, adventure quests and brain-teasers.

Dialogues

Every robot has their own unique language, according to their functions and personality.

Features

  • Inspired by the sweet darkness of Grim Fandango and the ambiance of Machinarium
  • About 4 - 5 hours to complete the game
  • More than 50 locations to discover and explore
  • Over 20 non-playable characters
  • Over 1000 lines of dialogue
  • Unique art and sound design
  • A beautiful original soundtrack by Yann Latour

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 10 (64bit)
    • Processor: i5-8250U @ 1.60GHz (or equivalent)
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel(R) HD Graphics 620 (or equivalent)
    • Storage: 4 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10 (64bit)
    • Processor: i7-9700 @ 3.00GHz (or faster)
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1050 (or newer)
    • Storage: 4 GB available space

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