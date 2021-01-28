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A Painter's Tale: Curon, 1950
“A Painter's Tale” is an adventure game that tells the story of the tiny Südtirol village of Curon Venosta by mixing reality and fiction. The old Curon was flooded by the waters of Lake Reschen in 1950 due to the construction of a dam. What lies beneath the bell tower still emerging from the lake?
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Jan 28, 2021
Developer:
Publisher:
Monkeys Tales Studio, IVIPRO
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Title: A Painter's Tale: Curon, 1950
Genre: Adventure, Indie
Developer: Monkeys Tales Studio
Publisher: Monkeys Tales Studio, IVIPRO
Release Date: Jan 28, 2021

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$7.99
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About This Game

“A Painter's Tale: Curon, 1950” is a story about love and resistance, an adventure game about historical memory. The bell tower that comes out of the lake is the last memento of the old village of Curon, flooded by the waters of Lake Reschen in 1950 due to the construction of a dam, despite the protest of the citizens. The plans for the dam started during the Fascist era, opposing the interests of a big industrial group to the wellbeing of the villagers, who were forced to leave their homes and pastures.

The main character of the game is a painter visiting today's Curon Venosta, the new village build after the flooding. The painter is dragged into the lake by a mysterious woman and wakes up in the past, in the old village of Curon as it was before the flooding. Around him, the villagers who witnessed the tragic event at the time.

“A Painter's Tale: Curon, 1950” is not a documentary, but a tale where history and fiction overlap.

Features:
  • Explore the old village of Curon, reproduced with the voxel technique starting from the scale model preserved in the Alta Val Venosta Museum
  • An original story that combines historical facts and elements of fiction
  • Meet the inhabitants of Curon and relive the events that led to the flooding of the old village
  • Multiple choice dialogues let you decide how to behave with the villagers
  • Face challenges and play mini games while you progress with the story
  • Unlock and collect information sheets about the history of Curon and the traditions of the South Tyrol
  • Featuring actual oil paintings and charcoal drawings

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows 7 SP1+ or later
    • Processor: 3 Ghz Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: 4GB video board (shader model 4.0)
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 7 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 7 SP1+ or later
    • Processor: 3,5 Ghz Dual Core CPU
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 6GB video board (shader model 4.0)
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 7 GB available space
    Minimum:
    • OS: OSX 10.15 or later
    • Processor: 3 Ghz Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: 4GB video board (shader model 4.0)
    • Storage: 7 GB available space
    Recommended:
    • OS: OSX 11.0 or later
    • Processor: 3,5 Ghz Dual Core CPU
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 6GB video board (shader model 4.0)
    • Storage: 7 GB available space
There are no reviews for this product

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