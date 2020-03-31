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Over the Alps
Postcards written in invisible ink reveal a secret history... Travel back in time in the debut game from Stave Studios, OVER THE ALPS. Stay undercover, evade the police, and race across 1939 Switzerland in this Hitchcockian World War Two spy thriller.
All Reviews:
1 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Mar 31, 2020
Developer:
Publisher:
Stave Studios
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Title: Over the Alps
Genre: Adventure, Indie
Developer: Stave Studios
Publisher: Stave Studios
Release Date: Mar 31, 2020

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-10%
$12.99
$11.69
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Reviews

“Some games have you from the start screen. So it is with Over the Alps, a narrative adventure from a team that's had experience at both Inkle and Failbetter, so knows quite a bit about this narrative adventure stuff by now.”
Recommended – Eurogamer

“Over the Alps is a fantastic game. It has a believable story, realistic characters, a great setting, several hundred different choices, multiple endings, a great balance between relaxing discovery and hard-pressed action, and emotional moments that make you feel.”
★★★★★ – Touch Arcade

“Over the Alps is one to look out for, especially if gripping, immersive narrative adventures are your cup of tea.”
8/10 – Gamereactor

About This Game

Postcards written in invisible ink reveal a secret history...

Travel back in time in the debut game from Stave Studios, OVER THE ALPS. Stay undercover, evade the police, and race across 1939 Switzerland in this Hitchcockian World War Two spy thriller.

Navigate the twists and turns of an interactive story written by Jon Ingold of 80 DAYS and HEAVEN'S VAULT fame, where each of your actions has consequences.

Also available in 14 other languages including Chinese (Simplified & Traditional), German, Russian, French and Arabic!

Featuring:
- A replayable, branching narrative with multiple endings and secret stamps to be discovered.



- Beautifully rendered Swiss scenery inspired by vintage travel posters.



- Determine friend from foe with a colourful cast of characters.



- Choose your own route on a map filled with real-life locations, while trying to avoid the Swiss Police.



- Two upcoming story updates, doubling the size of the base game, which will be included at no extra cost!

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i5 Dual-Core
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel HD 4000
    • Storage: 500 MB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: macOS 10.15
    • Processor: Intel i5 Dual-Core
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel HD 4000
    • Storage: 500 MB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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