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Fire Escape
A neo-Hitchock murder mystery set in Brooklyn. When the clock strikes eight, a suspenseful thriller begins to unfold in real time. Watch closely from the fire escape as your suspicious neighbors embroil you in a simmering, interactive crime.
All Reviews:
1 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Apr 29, 2020
Developer:
Publisher:
iNK Stories
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VR Support
Headsets
Valve Index
HTC Vive
Oculus Rift
Input
Tracked Motion Controllers
Play Area
Seated
Standing
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English

Violence
Blood
Suggestive Themes
Strong Language

Rating for: ESRB
Includes 27 Steam Achievements
View
all 27
Title: Fire Escape
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: iNK Stories
Publisher: iNK Stories
Release Date: Apr 29, 2020

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Notice: This title runs in both standard and VR modes. It does not require a VR headset.
VR Supported

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Reviews

“A Complex, Engaging Interactive VR Thriller”
UploadVR

“Peeking Into the Lives of Others Is Effective, Hypnotizing, and Strange”
CNET

“VR Game I Most Desperately Need To Finish - I’m Hooked”
Under The Radar

About This Game

Available to play on both Steam VR (Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift) and Non-VR (Windows, no headset required).

25% of all proceeds will be donated to COVID-19 relief efforts.

From iNK Stories, the creators of 1979 Revolution (BAFTA/SXSW/DICE/IGF) comes a new cinematic experience. Immerse yourself in this binge-able interactive thriller, told in three 20-min episodes.

Inspired by Hitchcock’s anxiety driven storytelling, from the moment Fire Escape’s action begins, you will have free range to seamlessly select apartments, and hear the intimate conversations of your neighbors across the alleyway. When a murder occurs in the gentrifying building, you must peer into the lives of the diverse tenants of the building, while making difficult narrative choices to discover the hidden secrets that will unwrap the mystery.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Strong language and some sexual content.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 64-bit Windows 10
    • Processor: Intel Core i5- 4590
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1070
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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