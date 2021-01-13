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Lost Brothers
Lost Brothers is a single-player first-person adventure, taking place in an abandoned mine. All you have is a walkie-talkie and a map. Explore a mysterious forest and a labyrinth of underground passages to rescue a mysterious lady.
All Reviews:
Mixed (15) - 53% of the 15 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jan 13, 2021
Developer:
Publisher:
BitLight
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Languages:
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Title: Lost Brothers
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: BitLight
Publisher: BitLight
Release Date: Jan 13, 2021
Early Access Release Date: Feb 18, 2020

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$8.99
$3.59
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About This Game

Lost Brothers is a single-player first-person adventure, taking place in an abandoned mine. Our main hero, John, being torn apart by inner demons, goes to the forest where he lost his younger brother many years ago. Near the camp, he finds a radio. He receives a help request from Samanta who is trapped under the mountain nearby. The girl tells us that she is a writer, looking for more info about local anomalies. The closer the destination point, the better we see that it was right there, where the forest took the life of John’s brother.

So, take the walkie-talkie and a map. Explore a mysterious forest and a labyrinth of underground passages to solve all the secrets of the mystery story.

If you are keen on small story-driven games and walking simulators, you’ll definitely love Lost Brothers.



You’d been there before. Once, this forest took your brother, and you still can’t forgive yourself.

  • What happened at the night you lost your brother?
  • Who is this girl, begging you to rescue her?
  • What secrets does the forest hide?
  • Why the profitable mine was abandoned so quickly?
  • Can the main hero get a hold of himself?
  • And, above all… Will he survive?

These and other secrets are waiting for you in Lost Brothers.

Key features of the game:


  • Wild nature;
  • Beautiful views;
  • Navigation by map and radio;
  • Secrets and discoveries at every step.

I read to here, but the game is not yet wishlist??? Well, run to add!!!

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7/8/10 (64 bits)
    • Processor: Intel Core i3-2120 (3.3 GHz)/AMD FX-4100 X4 (3.6 GHz)
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 1 GB, GeForce GTX 650TI/Radeon HD 7770
    • Storage: 4 GB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system

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