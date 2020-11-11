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Fragile
Get pulled into the nightmares of reality as you play as an abducted girl from the ger district of Ulaanbaatar, Mongolia. Uncover a secret organization which deals in human trafficking and other horrendous activities. Try to escape from the scariest place on earth.
All Reviews:
Very Positive (54) - 90% of the 54 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Nov 11, 2020
Developer:
Publisher:
Beer Night Studios
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Title: Fragile
Genre: Adventure, Indie
Developer: Beer Night Studios
Publisher: Beer Night Studios
Release Date: Nov 11, 2020

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-15%
$14.99
$12.74
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About This Game



Many children go missing every year never to be found again.

This is a story of a young girl who was abducted and brought to a place you could only experience in a nightmare. How can you survive and escape hell on earth if you are only 10 years old? What happens when things are TOO MUCH for the fragile mind of a child?

Fragile is a gruesome tale full of suspense. It is not for the faint-hearted Try to escape from "monsters", explore, solve realistic puzzles and discover horrific truths about the missing children along the way. Get pulled into the 2D, hand drawn world of Fragile which takes place in Mongolia.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This game contains brutal killings, blood, children screaming, monsters and mutilation. NOT suitable for everyone as it tackles a very sensitive subject matter.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: OS: Windows 8.1 64-bit or Higher
    • Processor: Processor: Intel Core i5-750S 2.4GHz / AMD Phenom II X4 965
    • Memory: 2 GB RAM GB RAM
    • Graphics: Graphics: NVIDIA GeForce GTX 770, 2GB
    • DirectX: Version 9.0
    • Storage: 4 GB available space
    • Sound Card: DirectX 9 compatible Sound Card
    • Additional Notes: Windows-compatible keyboard, mouse and headset, optional Microsoft Xbox 360 Controller
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: OS: Windows 8.1 64-bit
    • Processor: Processor: Intel Core i5-750S 2.4GHz / AMD Phenom II X4 965
    • Memory: 2 GB RAM GB RAM
    • Graphics: Graphics: NVIDIA GeForce GTX 770, 2GB
    • DirectX: Version 9.0
    • Storage: 4 GB available space
    • Sound Card: DirectX 9 compatible Sound Card
    • Additional Notes: Windows-compatible keyboard, mouse and headset, optional Microsoft Xbox 360 Controller

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