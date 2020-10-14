Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Racing Games > Vecter
Community Hub
Vecter
Vecter is a fast-paced runner and shooter game where your goal is to survive by the skin of your teeth and raise hell in your path. You get in your ship, you push the throttle on max and then try to survive for as long as possible by annihilating anything that gets in your way.
All Reviews:
Overwhelmingly Positive (849) - 95% of the 849 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Oct 14, 2020
Developer:
Publisher:
Taranasus
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign in or Open in Steam
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Includes 41 Steam Achievements
View
all 41
Title: Vecter
Genre: Action, Casual, Free to Play, Indie, Racing
Developer: Taranasus
Publisher: Taranasus
Release Date: Oct 14, 2020

Visit the website View update history Read related news View discussions Find Community Groups
Share Embed  
Awards

 

Keep Vecter Free

Vecter is and will always be a 100% FREE game. It's my hobby, my passion and my donation to the world for all to enjoy regardless of age, sex, location, race, wealth and social status.

If you deeply enjoy Vecter and feel the same way, consider spreading the word about it. Without any revenue, Vecter relies fully on word of mouth to reach a wider audience, so spread the word and let others know. If you do want to support development financially, even though you don't have any obligation to do so, you by purchasing the Donation DLC. All proceeds go into coffee and pizza for me to continue adding features and content.

About This Game

Vecter is a fast-paced runner and shooter game where your goal is to survive by the skin of your teeth and raise hell in your path. You get in your ship, you push the throttle on max and then try to survive for as long as possible by annihilating anything that gets in your way.

There are obstacles, there are enemies, there are power-ups and there will be plenty more to come! I hope you're good at staring contests because you will not have the luxury of blinking!

Compete with your friends and with strangers for the top spot of the daily leaderboard. If you're top dog for that day, you remain top dog for that day on that track forever! It's all you, you did it!

And you don't need to be in-game to show off your position, you can also take it to your friends house and brag about your greatness while everyone is awkwardly ignoring you for boasting about something nobody's even heard about. Here's the link in case you need it



One important thing to note is that Vecter does not have a road-map, or a planed out future. There is a trello board with features that I plan on implementing and the feature request channel on the Vecter discord server.

I'm a one-man dev team, and I'm making this game purely out of passion around all of my other IRL commitments, so development sometimes may be slow. It's a hobby and a damn fun one at that but at this stage it's still just a hobby.

Among other things I'm also making an arcade version of vecter complete with it's own cabinet.

https://store.steampowered.com/app/1219990/Vecter__Donation_Pack/

System Requirements

Windows
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 10 - Latest Version
    • Processor: Intel i5 - 2400 or newer
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GT 730 or AMD R7 240, Integrated GPUs are not supported
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: Yes!
    • Additional Notes: If it can run Crysis it can run this (Yes I'm reviving this expired joke)
    Recommended:
    • OS: Windows 10 - Latest Version
    • Processor: Intel i5 4th generation and above
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: GTX 760 will do nicely
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: Still yes!
    • Additional Notes: If you can run DOTA you can run this
    Minimum:
    • OS: Manjaro or Ubuntu but it may work on others
    • Processor: Intel i5 - 2400 or newer
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GT 730 or AMD R7 240, Integrated GPUs are not supported
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: Yes!
    • Additional Notes: If it can run Crysis it can run this (Yes I'm reviving this expired joke)
    Recommended:
    • OS: Manjaro or Ubuntu but it may work on others
    • Processor: Intel i5 4th generation and above
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: GTX 760 will do nicely
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: Still yes!
    • Additional Notes: If you can run DOTA you can run this

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Playtime
Brought to you by Steam Labs
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...