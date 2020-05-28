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All Games > Adventure Games > SONG OF HORROR COMPLETE EDITION > Downloadable Content > SONG OF HORROR - Episode 5
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SONG OF HORROR - Episode 5

This content requires the base game SONG OF HORROR COMPLETE EDITION on Steam in order to play.

All Reviews:
No user reviews
Release Date:
May 28, 2020
Developer:
Publisher:
🚀 Raiser Games
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
German
Spanish - Spain
Title: SONG OF HORROR - Episode 5
Genre: Adventure
Developer: Protocol Games
Publisher: 🚀 Raiser Games
Release Date: May 28, 2020

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Downloadable Content

This content requires the base game SONG OF HORROR COMPLETE EDITION on Steam in order to play.

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About This Content

THE SONG HEADS TO ITS CLOSURE


It all comes together in this final episode. The horrors you witnessed. The answers you needed. The characters that you lost, and those who survived. And The Presence, now fully unleashed, connecting them all.

The mental hospital Jeremy Hartwood holds your last chance to get rid of the cursed song. Build a bridge into the past to change the dooming future that awaits you, unraveling the origins of the eldritch entity that won’t let you go.

What’s new in the final episode?


  • The former patients of Jeremy Hartwood now haunt its eerie hallways, enthralled by The Presence's pull. Dive into the mind of the only person that listened to the song and survived to live another day through the unsettling memories of her doctor.
  • Lidia properly joins the adventure! She is Daniel’s guardian angel and responsible for helping him overcome his alcoholism. Her selfless drive pushes her to help Daniel once again, this time with a different kind of problem.
  • Witness the conclusion of your favorite characters and greet unexpected guests from the past. Their survival depends on your final actions in the story.
  • A bone-chilling epilogue that changes everything. Song of Horror's last verse holds the final key to the story. How and why are The Presence and The Song connected? Will The Presence prevail over your characters?

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7, 8 or 10
    • Processor: Intel or AMD 64bit, 2.6 GHz.
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 660 GTX, Radeon HD 7950 or similar
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 16 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel or AMD 64bit, 3.0 GHz.
    • Memory: 12 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 980 GTX, Radeon RX 580 or similar
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 16 GB available space
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