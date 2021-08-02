Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
You're viewing the new mobile version
All Games > Adventure Games > Who Stole My Beard?
Community Hub
Who Stole My Beard?
Your beard has been stolen! You and your loyal dog Leo must investigate the people and places of Beardsville to solve the crime. Uncover conspiracies, find new beards, and don't forget to pick up the groceries in this charming town of bearded intrigue.
All Reviews:
Positive (11) - 100% of the 11 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Aug 2, 2021
Developer:
Publisher:
Cleardot Games

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as ignored

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign In or Open in Steam
Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English

Buy Who Stole My Beard?

SPECIAL PROMOTION! Offer ends August 9

-10%
$9.99
$8.99
Add to Cart
 

About This Game



Set in the town of Beardsville, where the law requires every citizen to have a beard, you wake up one morning to the horror of all horrors...someone has stolen your beard! You and your loyal dog Leo must uncover the truth of this dastardly crime. Find new beards, help the community, look for clues, and discover a conspiracy deep in the heart of Beardsville. Can you solve the crime before the annual Beard Festival?

Inspired by classic point-and-click adventure games of the past, Who Stole My Beard is a casual game suitable for all ages!

Have you ever wanted to make tomato sauce, catch butterflies or solve the mysteries of space and time? This game has it all...



Explore Beardsville. The suburbs, university, museum, park, city hall and industrial districts are just a few of the places to visit.

Solve puzzles and unlock new beards to gain access to restricted areas and clues.

Fulfill the townsfolk's requests. Sometimes a cup of coffee can be the start of a beautiful relationship. Fulfilling the requests of the townsfolk will earn you their favor and trust, unlocking new avenues of investigation.

Collaborate with your dog, Leo, to discuss case clues, suspects and plan of action. He may be a little sardonic, but he tells a great dad joke.

Fight off the Beardsville Police in a unique puzzle-based, stealth battle system.

Retro style, unique and charming artwork and music.

- Hours of cozy gameplay
- Hidden Bitcoin quest to find real life Bitcoin
- A charming cast of over 200 unique (and bearded) characters
- Unique, card/puzzle based battle system
- Immersive story rich with mystery, side plots and conspiracy!
- Many different types of puzzles: escape-rooms, logic, riddles, code breaking, and more
- Original artwork
- Dad jokes
- Beards!

Oh, and did we mention time travel?

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: 7
    • Processor: Intel 3 or higher
    • Memory: 1024 MB RAM
    • Graphics: Basic (2GB or higher)
    • Storage: 1024 MB available space
    • Sound Card: 16-bit
    Minimum:
    • OS: 10.0.0 (Yosemite)
    • Processor: Intel 3 or higher
    • Graphics: Basic (2GB or higher)
    • Storage: 1024 MB available space
    • Sound Card: 16-bit

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Playtime
Brought to you by Steam Labs
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:



No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...