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DREAMO
The plane crashed, bringing an abrupt end to your journey. You regain consciousness in a strange lucid dream filled with interactive cube puzzles, where a mysterious voice guides you through the changing landscape. What is happening? Who are you? Do you have what it takes to wake up?
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Feb 20, 2020
Developer:
Publisher:
Carbon Studio
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Title: DREAMO
Genre: Adventure, Casual
Developer: Hypnotic Ants
Publisher: Carbon Studio
Release Date: Feb 20, 2020

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About This Game

DREAMO is a story-driven adventure puzzle game, where the player explores strange landscapes and solves interactive cube riddles to unlock mysteries of the dreamlike world. Featuring fully-voiced narration, the plot revolves around symbolism, morality, and the consequences of life choices.



Your memories are locked in Artifacts, which manifest in your mind as three-dimensional cubes with misplaced gears. As the dreamscape evolves, the cubes start to feature increasingly complex internal machinery, making it much more difficult to access the locked areas of your subconscious.



You play as Jack Winslow, an acclaimed pharmacologist trapped in a coma after narrowly escaping with his life from a plane crash. Assisted externally by dr Tara Moreau, you’re tasked with finding and connecting your memories in an effort to regain consciousness.



The environment in DREAMO represents chunks of memories hidden in the subconscious of your character. Delve deeper into your mind and watch as the dreamscape unfolds before your eyes, revealing another piece of information about your past and its meaning.

Key Features:

  • First-person puzzle-adventure game
  • Dozens of individually designed, challenging 3D puzzles with moving components and a variety of modifiers
  • Challenge Mode – for players seeking to put their skills to the test
  • Fully voiced narration
  • Relaxing gameplay formula
  • Expanding dreamscape
  • Low polygon environment with vibrant colours
  • An engaging three-chapter storyline that explores themes of memory, choice, and consequence

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i5-4590 / AMD FX 8350 or greater
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 760 or greater
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 3000 MB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i7-7700K equivalent or greater
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 1060 / GTX 970 / AMD Radeon RX 480 or greater
    • Storage: 3000 MB available space

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