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梦乡 The Dreamcatcher
The Dreamcatcher is a single player first person psychological adventure set in the modern times. You play as a young man who has just started his life in a big city. You will adventure into different dream worlds, overcome obstacles in the dreams with the help from outside the dreams.
All Reviews:
Mostly Positive (40) - 77% of the 40 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Aug 21, 2020
Developer:
Publisher:
Huanlin Games
Popular user-defined tags for this product:
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Simplified Chinese
Traditional Chinese
Title: 梦乡 The Dreamcatcher
Genre: Adventure, Indie
Developer: Huanlin Games
Publisher: Huanlin Games
Release Date: Aug 21, 2020

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$16.99
$14.44
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About This Game



There is a saying that "what you think about in the day, you will dream of it at night." Your daily life will affect your dream. However what if the dream can also affect the environment when you are awake?

You play as a young man who has just graduated from college and starts to earn your own living. One day in your mundane life, after having a strange dream, you wake up and find out that the things in the real life has changed. Somehow your dreams and the reality are intertwined. You need to travel into the dream worlds time after time, and make everything right again. In Sigmund Freud's theory, the dream is the fulfillment of the dreamer's wish. Then the question is:" What is the main character's wish?”

With the main focus on narrative and environmental storytelling, the game tries to explore the topics of dream and reality, human subconsciousness, and also love and relationships.

Features:

  • It is a personal story: You will experience a personal story about the main character in first person view.
  • Explore many distinct dream worlds: The dreams of the main character shift in various tones.
  • Find solutions when you awake to overcome obstacles in the dreams.
  • Mysterious atmosphere.
  • No combat, no violence.
  • Light horror and puzzle elements.
  • In-game controller and rumble feature support (outside of menu).
  • 3 endings.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

The game contains occasional horror elements and dark environments.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 or later
    • Processor: Intel i5 2.50 GHz or later
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 750 equivalent or later
    • Storage: 10 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 7 or later
    • Processor: Inteal i7 4 GHz or later
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 970 equivalent or later
    • Storage: 10 GB available space

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