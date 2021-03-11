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Lust from Beyond
A Victorian mansion. A cult worshipping an otherworldly erotic deity. Among all that - you. Explore a world inspired by the works of Lovecraft, Giger, and Beksiński. See for yourself that there are no limits to dark ecstasy.
All Reviews:
Very Positive (96) - 92% of the 96 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Mar 11, 2021
Developer:
Publisher:
Movie Games S.A., PlayWay S.A.
Popular user-defined tags for this product:
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all 27
Title: Lust from Beyond
Genre: Action, Adventure, Indie
Developer: Movie Games Lunarium
Publisher: Movie Games S.A., PlayWay S.A.
Franchise: Movie Games S.A., LUST UNIVERSE
Release Date: Mar 11, 2021

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Mature Content Description

The developers describe the content like this:

LUST FROM BEYOND contains sex and nudity, extreme and sexual violence and it's not suitable for viewers under 18.

About This Game





Lust from Beyond is a psychological horror with occult and erotic themes from Movie Games Lunarium, the creators of Lust for Darkness.

In the past, we proved it's possible to blend sexuality and horror. Now, we invite you to another world. A world fueled by desire, fascination, and fear. A world inspired by the disturbing works of H.P. Lovecraft, H.R. Giger, and Zdzislaw Beksinski.



You are Victor Holloway, an antiquarian tormented by visions of a sinister land, where there's no difference between pain and pleasure. To unravel the true meaning of your dreams, you join the esoteric Cult of Ecstasy.

Taste the cultist's life from within. Get lost in its blasphemous and sexual customs. Find out what happens when the pleasures of this world stop being enough.

Discover the gates of Lusst'ghaa, the mythical Land of Ecstasy beyond the borders of reality or comprehension.




  • Mature esoteric horror with bold erotic themes
  • Exploring the occult sect's member perspective
  • Run, hide, sneak or fight using survival horror mechanics
  • Setting and style inspired by the works of Lovecraft, Giger, and Beksiński
  • Meaningful choices and elements of RPG-like progression
  • Mind-bending puzzles to test your wits
  • Sound recorded on-location in derelict period buildings

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 / 8 / 10 x64
    • Processor: Intel Core i5-3470 or AMD Phenom II X6 1075T
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Radeon R9 280 or Nvidia GeForce GTX 1050Ti
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 37 GB available space
    • Sound Card: DirectX compatible
    • Additional Notes: System requirements may change during the development of the game.
    Recommended:
    • OS: Windows 7 / 8 /10 x64
    • Processor: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Radeon RX 580 or Nvidia GeForce GTX 1060 6GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 37 GB available space
    • Sound Card: DirectX compatible
    • Additional Notes: System requirements may change during the development of the game.
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52 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

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