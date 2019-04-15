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INTERPOINT
INTERPOINT is a puzzle game with elements of horror. Travel through parallel worlds with Photon Gun and find out what really happened in the Delta Laboratories!
All Reviews:
Mostly Positive (24) - 70% of the 24 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Apr 15, 2019
Developer:
Publisher:
Juvty Worlds Ltd.
Popular user-defined tags for this product:
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Russian
Includes 23 Steam Achievements
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all 23
Title: INTERPOINT
Genre: Action, Adventure, Indie, Early Access
Developer: Three Dots
Publisher: Juvty Worlds Ltd.
Release Date: Apr 15, 2019
Early Access Release Date: Apr 15, 2019

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Early Access Game

Get instant access and start playing; get involved with this game as it develops.

Note: This Early Access game is not complete and may or may not change further. If you are not excited to play this game in its current state, then you should wait to see if the game progresses further in development. Learn more

What the developers have to say:

Why Early Access?

“Despite the fact that not everything planned has been implemented yet, we want to share the game with the players. We hope the community will help make it better with us. We will take into account ideas and wishes, as well as consider the possibility of their implementation. We need your feedback and support to continue developing INTERPOINT.”

Approximately how long will this game be in Early Access?

“We want to release the full game in the summer of 2021.”

How is the full version planned to differ from the Early Access version?

“In the full version, we plan to add even more travels between worlds, a lot of new puzzles, unexpected plot twists, several endings, six full chapters and a lot of impressions! After the implementation of all planned, the duration of the game will be about 8 hours.”

What is the current state of the Early Access version?

“INTERPOINT has several dimensions available, an underground laboratory complex, the first three chapters and all game mechanics, including the Photon gun.”

Will the game be priced differently during and after Early Access?

“The price of the currently available version is reduced. After full release, the cost of INTERPOINT will increase.”

How are you planning on involving the Community in your development process?

“The community is a vital part of our development process.
In the game news on Steam, we will regularly report on the progress of development. You can write your opinion in the comments or on the Steam forum. If you have a proposal to add or change anything in the game - write about it on the game forum on Steam, where we, as well as other players, will be able to discuss the proposal and the possibility of its implementation. We appreciate the feedback of each player.”
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$14.99
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About This Game



The year is 2032. Scientific corporation Delta Laboratories, the study of parallel dimensions.
You are Harry German, an employee who worked on a project that was supposed to benefit all of humanity, but something went wrong, and now you are stuck far from home. Travel through other dimensions to find clues and the strange connection between these worlds. Find out what really happened in the Laboratory and how to get back.

Gameplay

The Photon Gun is the main element of the gameplay. The device can absorb various energy types from objects in the environment and use it to solve puzzles. Melt glass and thin surfaces using heat radiation, hold enemies in place using force field, absorb gamma radiation from radioactive puddles, interact with physical objects, find secret passages, come up with your own ways to solve puzzles, because many of them can be solved in different ways!

Game world

Explore Delta Laboratories science stations and parallel worlds, where you can meet everything that you could not even imagine. You will visit many unusual places, from the dark forest in Dimension 51 to surreal landscapes and temples of ancient civilizations on Dark Sun.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 or newer
    • Processor: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
    • Memory: 6 GB RAM
    • Graphics: nVidia GeForce GTX 750ti
    • Storage: 7 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: nVidia GeForce GTX 970
    • Storage: 7 GB available space

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