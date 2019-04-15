What the developers have to say:

Why Early Access? “Despite the fact that not everything planned has been implemented yet, we want to share the game with the players. We hope the community will help make it better with us. We will take into account ideas and wishes, as well as consider the possibility of their implementation. We need your feedback and support to continue developing INTERPOINT.” Approximately how long will this game be in Early Access? “We want to release the full game in the summer of 2021.” How is the full version planned to differ from the Early Access version? “In the full version, we plan to add even more travels between worlds, a lot of new puzzles, unexpected plot twists, several endings, six full chapters and a lot of impressions! After the implementation of all planned, the duration of the game will be about 8 hours.” What is the current state of the Early Access version? “INTERPOINT has several dimensions available, an underground laboratory complex, the first three chapters and all game mechanics, including the Photon gun.” Will the game be priced differently during and after Early Access? “The price of the currently available version is reduced. After full release, the cost of INTERPOINT will increase.” How are you planning on involving the Community in your development process? “The community is a vital part of our development process.

In the game news on Steam, we will regularly report on the progress of development. You can write your opinion in the comments or on the Steam forum. If you have a proposal to add or change anything in the game - write about it on the game forum on Steam, where we, as well as other players, will be able to discuss the proposal and the possibility of its implementation. We appreciate the feedback of each player.”