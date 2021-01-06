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Born Punk
A former combat hacker, a corporate CEO and a malfunctioning android get possessed by mysterious, otherworldly entities and must band together to save themselves and uncover the entities' origins. Talk, puzzle and explore your way through this (often humorous) cyberpunk thriller.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
In the near future
Developer:
Publisher:
Insert Disk 22

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
German
Spanish - Spain

Drug Reference
Sexual Themes
Use of Alcohol

Rating for: ESRB

Download Born Punk Demo

This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: In the near future

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About This Game



A former combat hacker, a corporate CEO and a malfunctioning android get possessed by mysterious, otherworldly entities and must band together to save themselves and uncover the entities' origins. Talk, puzzle and explore your way through this (often humorous) cyberpunk thriller.

Bornholm. Today, a quaint island in the Baltic Sea. In 2155, a sprawling metropolis able to compete with major world powers. Thanks to the Space Elevator, a technological marvel built by Bornholm's corporate consortium, The Conglomerate, few nations on the planet are more influential both in industrial matters and space exploration.



In Born Punk, the player slips into the role of three people (well, two people, depending on your stance on artificial lifeforms) living on the island: Eevi, a corporate combat hacker turned bartender down on her luck; Mariposa, the CEO of Bornholm's biggest corporation; and a malfunctioning android who calls himself Grandmaster Flashdrive.

The three characters have one thing in common: they all, one after another, get possessed by strange entities of unknown origin and even less known intentions. They must work together - and sometimes against each other - to find out of the nature of those beings, what they want, and why they seem to think that their 'mission' is of vital importance for the future of humanity.

Key features:



  • A classic point-and-click adventure experience: we're very proud to feature our own distinct style, but we are also definitely influenced by games like Monkey Island or Beneath a Steel Sky and try to please both veteran afficionados of the genre and newcomers alike with a traditional pixel-art appearance and a streamlined, modern approach to game design
  • Movement everywhere: you won't feel like you're walking through a still life painting; Born Punk's world is alive and full of animation, soundscapes and small details to discover
  • Choices and consequences: often, it's possible to approach dialogues and puzzles from different angles. As a result, interactions and dialogues with other characters, the difficulty to overcome certain obstacles, and the results of many actions will vary greatly depending on what the player chooses to do
  • Full voice-overs: every character in Born Punk and every line is voiced by professional voice actors. Yes, that includes the cat.
  • Bombastic music: the main theme and various other tracks are composed by Jeff Kurtenacker, composer of Wildstar and choral arranger of World of Warcraft. Jeff is joined by a merry band of synthwave musicians to create a genuine and emotional cyberpunk/sci-fi soundtrack with a Nordic twist
  • Let's be serious, it's funny: Born Punk is science-fiction with heavy cyberpunk influences; but we're also boasting a hopeful, often humorous undertone. Point & click adventures without at least a bit of humour are unthinkable to us!
  • A comprehensive universe: there's a slew of background info to read and experience, all of which becomes available in your PDA as you interact with the game world. Sometimes, in-game lore will also serve as an optional gameplay mechanic.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Born Punk contains occasional swear words and flirtatious language, rare use of blood, characters talking about drug and alcohol abuse in a comedic manner, as well as characters firing hand guns at objects and other characters and getting hit by the same.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows XP or higher
    • Processor: Intel/AMD Dual Core @ 1.8Ghz+
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: OpenGL compatible graphics card
    • Sound Card: Any Windows-compatible sound card
    Minimum:
    • OS: macOS X 10.8+
    • Processor: Intel/AMD Dual Core @ 1.8Ghz+
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: OpenGL compatible graphics card
    • Sound Card: Any macOS-compatible sound card
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 12.04+
    • Processor: Intel/AMD Dual Core @ 1.8Ghz+
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: OpenGL compatible graphics card
    • Sound Card: Any Linux-compatible sound card
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