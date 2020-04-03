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Pode
Friendship is EVERYTHING! Play this award-winning title together with your friends, or switch between characters as your traverse a cute puzzle adventure on your own! Glo & Bulder come together to charm young and adult alike!
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Apr 3, 2020
Developer:
Publisher:
Henchman & Goon
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See all 18 supported languages
Rating for: ESRB
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all 9
Title: Pode
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: Henchman & Goon
Publisher: Henchman & Goon
Release Date: Apr 3, 2020

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$19.99
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Reviews

“An Enthralling And Peaceful Puzzler”
9/10 – Screenrant

“Pode is a charming experience to be shared”
9.5/10 – Girl Gamers UK

“A charming journey full of mysteries awaits you in Pode”
8/10 – Game Pro TV

About This Game

Pode is a co-op puzzle exploration game about a rock and a fallen star working together to solve ancient puzzles in a stunning environment inspired by Norwegian art and culture. Travelling through the insides of a mysterious and magical mountain, Bulder and Glo breathe life into an ancient sleeping world and explore the ruins of a long lost civilization with their unique talents and abilities. Only by helping each other can these unlikely adventure companions solve the ancient puzzles that open the secret passageways up the caverns of Mount Fjellheim.

Key Features:


Exploration. Discover a beautiful and ancient cave system and uncover its secrets to reach your goal.

Puzzles. Solve puzzles, riddles and mysteries. Combine the two character's special abilities to overcome obstacles.

Co-op or single player. Share the experience with a friend, or enjoy playing it by yourself.

Unitque art style. Enjoy a world inspired by Norwegian art and nature.

Music. The soundtrack is by the legendary Austin Wintory.


For optimal experience, gamepad is recommended.
For co-op, minimum 1 gamepad is required.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: Core i5
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel HD Graphics 620
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 4 GB available space

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