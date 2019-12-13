Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Indie Games > The Station VR
Community Hub
The Station VR
The Station VR is a first-person sci-fi mystery set on a space station sent to study a sentient alien civilization. Assuming the role of a recon specialist, players must unravel a mystery which will decide the fate of two civilizations.
All Reviews:
4 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Dec 13, 2019
Developer:
Publisher:
The Station
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign in or Open in Steam
VR Support
Headsets
Valve Index
HTC Vive
Oculus Rift
Input
Tracked Motion Controllers
Play Area
Seated
Standing
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English

Violence
Blood
Use of Alcohol

Rating for: ESRB
Title: The Station VR
Genre: Adventure, Indie
Developer: The Station, Virtro Entertainment
Publisher: The Station
Release Date: Dec 13, 2019

Visit the website View update history Read related news View discussions Find Community Groups
Share Embed  
Notice: Requires one of the following virtual reality headsets: HTC Vive, Oculus Rift, or Valve Index. See the VR Support section for more info.
VR Only

Buy The Station VR

$9.99
Add to Cart
 

About This Game

The Station VR is a first-person sci-fi mystery set on a space station sent to study a sentient alien civilization. Assuming the role of a recon specialist, players must unravel a mystery which will decide the fate of two civilizations.

How would you react if we discovered a sentient alien civilization, challenging everything we know about biology, chemistry, physics, religion and answering the questions man has asked throughout history? But what if this sentient alien civilization was discovered in a state of civil war? Determining that the rewards outweigh the risks, an undetectable space station with a small three-person crew deploys to research the alien culture in search of a means towards a peaceful relationship. Unable to contact the crew, a recon specialist is sent to uncover what happened. What players discover will challenge their view of surveillance, imperialism and moral law.

Welcome aboard The Station. Now available in Virtual Reality.

Gameplay

A World of Augmented Reality - The future holds a progressive attitude towards how information is stored and shared. Technology has gone through a digital revolution and conversations, notes and even computers are experienced in full Augmented Reality. Ranging from personal to professional, these AR logs will let players explore what was taking place on-board.

Intuitive Problem Solving - When a door won’t open, what will you stop at to discover what lies behind it? The secrets on-board the station will resist being uncovered and you must rely on your ability to identify and solve intuitive but subtle problems - The Station itself is a puzzle to be solved.

Piece Together a Living Story - We believe the best stories are shown not told. Each room and space will have a unique moment to share if you look close enough – as the story unravels each detail will begin to fall into place. For the keen eye, a rich story awaits.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 64 bit
    • Processor: Intel i5-4590
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 970 or AMD R9 290
    • Storage: 3 GB available space

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Playtime
Brought to you by Steam Labs
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...