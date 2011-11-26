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Treasure Adventure Game
Treasure Adventure Game casts you in the role of a young boy who lands on an island that is a fragment of what was once a continent, destroyed in the war between a demon and a wizard.
All Reviews:
Positive (28) - 89% of the 28 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Nov 26, 2011
Developer:
Publisher:
Robit Games

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Features
Single-player
Profile Features Limited 
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Awards
"Best Overall Indie Game of the Year" Treasure Adventure Game, Nintendo Enthusiast, 2011
"Best Indie Adventure Game." Treasure Adventure Game, JayIsGames, 2011
"Top 4 of 10 Indie Games of 2011" Treasure Adventure Game, GameZone, 2011

Play Treasure Adventure Game

Free
 

Reviews

“Treasure Adventure Game looks so D'AAAAAAW”
James Stephanie Sterling

“Go play it now, it’s an amazing indie title and you won’t be disappointed!”
A King's Quest

“…a nostalgic trip for gamers who enjoyed the classics that inspired this game as well as those who are just looking for quality design and execution.”
IndieGameMag

About This Game

Treasure Adventure Game casts you in the role of a young boy who lands on an island that is a fragment of what was once a continent, destroyed in the war between a demon and a wizard. You accept quests, travel across the oceans, and generally have a bang-up time of being a little boy in a big world, out there looking for treasure and adventure. Your equipment consists of a hat, a parrot, and a boat that appears whenever you touch water.

  • Puzzle-platformer with a huge, open world to explore
  • Meet mysterious other-worldy beings, and find multiple endings
  • Diverse environments with changing weather and NPCs that are react accordingly
  • Original music that changes with the background and creates an enchanting mood

Treasure Adventure World is an HD reimagining of Treasure Adventure Game:
https://store.steampowered.com/app/268770/Treasure_Adventure_World/

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows XP
    • Processor: 1.8 GHz Processor
    • Memory: 512 MB RAM
    • Graphics: 3D graphics card compatible with DirectX 7
    • Storage: 400 MB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 7
    • Processor: 2 GHz Processor
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: 3D graphics card compatible with DirectX 9
    • Storage: 400 MB available space

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