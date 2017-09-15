All Games > Action Games > PartTimeIndie Franchise > Will Glow the Wisp
Will Glow the Wisp
Navigate through psychadelic mazes to chill electornic beats. Imagine a mix between Super Meat Boy and Geometry Wars.

Features


-100%
$1.99
$0.00
“The developer has simply done an amazing job with this one-of-a-kind title.”
The Wolf Hall

“Awww the music, I am a sucker for music in games!”
IcyCaress

“Will Glow the Wisp is a fun to play modern day bullet hell platformer that isn’t afraid to mix old with new while still doing its own thing.”
3rd Strike

About This Game

DESCRIPTION


Features

  • Simple but deep mechanics
  • Play vs. another players recordings
  • Beat the Developer
  • Global Highscore
  • Lots of Particles and Bullets

Beat the Developer

You are able to play against the Developer in Will Glow the Wisp, but only the best players will be able to handle this challenge. Do you want to give it a try?

Play vs Content Creators (Games Journalist, Youtubers, Streamers…)

We love all content creators that is why you can play against recordings of content creators. Content creators get visibility by having a separate Highscore and people are able to get to their linked homepage, driving additional traffic to the content creators.



System Requirements

    Minimum:
    • OS *: Windows XP SP2 or higher
    • Processor: 1.80GHz Processor
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 650 (1024 MB Ram)
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 1 GB available space
    Recommended:
    • OS *: Windows 7 or better
    • Processor: Intel Core I5-4440 3,10 GHz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 660 (2048 MB Ram)
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 2 GB available space
* Starting January 1st, 2024, the Steam Client will only support Windows 10 and later versions.






Overall Reviews:
