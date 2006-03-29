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Eets
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Eets may have a cute outer-shell, but its Lemmings meets The Incredible Machine gameplay, crazy characters and over 100 increasingly tricky puzzles quickly sucks in even the most seasoned player.

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Reviews

  • Game Tunnel's 2006 Casual Game of the Year

    Game Tunnel awarded Eets the 2006 Casual Game of the Year as well as its Editor's Choice award. Read the full review (Thanks to the Wayback machine) here.
  • Penny Arcade
    "A succulent combination of Lemmings and The Incredible Machine"
  • PC Gameworld - 90%
  • Computer Games Magazine - 9/10

About This Game

Eets may have a cute outer-shell, but its Lemmings meets The Incredible Machine gameplay, crazy characters and over 100 increasingly tricky puzzles quickly sucks in even the most seasoned player.

System Requirements

Windows
macOS
    Note: Eets originally ran on Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista, back when we still had beige computer towers. The game itself is extremely lightweight, but modern Steam and Windows have moved on. If your PC can install and run the current Steam client, it can probably handle Eets.
    • OS *: Windows 10 64-bit or later
    • Processor: Any Windows 10 64-bit-compatible processor
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: DirectX-compatible graphics
    • DirectX: Version 8.1 or higher
    • Storage: 50 MB available space
    • Sound: Standard audio
    --------------------------------------------
* Starting January 1st, 2024, the Steam Client will only support Windows 10 and later versions.
    Note: The original Mac version ran on OS X Leopard/Snow Leopard era machines, but those operating systems now belong in a museum exhibit beside our beloved translucent iMacs. If your Mac can install and run the current Steam client, it can probably handle Eets.
    • OS: macOS 12 Monterey or later
    • Processor: Intel 64-bit processor or Apple Silicon via Rosetta 2
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 64 MB video memory, 16-bit or 32-bit color quality
    • Storage: 50 MB available space
    • Sound: Standard audio
    --------------------------------------------
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What Curators Say

24 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

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Positive (41 reviews)






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