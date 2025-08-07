All Games > Action Games > GUNTOUCHABLES
GUNTOUCHABLES
Guntouchables is an online co-op doomsday roguelite for 1-4 players. You play as a gun-toting group of 'preppers' trying to reclaim the world from an ever-evolving horde of mutants, constantly working to develop new unique ways to kill you.
Release Date:
Aug 7, 2025
Developer:
Publisher:
Ghost Ship Publishing
General / Cinematic | GUNTOUCHABLES - Narrated Trailer
General / Cinematic | GUNTOUCHABLES - Release Date Announcement Trailer
Features
Content
About This Game

The entire world has fallen and the surface has been overrun by a hostile and aggressively-evolving horde of mutants. Well, not entirely. A motley group of persevering preppers are seizing their moment of glory and holding out against the abominable threat lurking right outside the perimeter of their makeshift establishment.

Guntouchables is a 1-4 player co-op roguelike doomsday shooter where every second counts. Impeccable teamwork and wise decision-making will be key to beat the overwhelming odds when facing the ever-changing enemies of the wasteland.

No one could have foreseen the end of times, but anyone could have prepared for it.

You must choose your character and play your part as one of the Guntouchables - a ragtag group of irrepressible survivors who’s been spending years preparing for the direst scenarios imaginable. Now they are facing the disaster of their dreams!

Fortune Favors the Bold!

Complete mission objectives and collect UpCrates for Cash and Perks that will increase your chances of survival in the wasteland as difficulty gradually escalates. Every second counts, and every reward is associated with a risk. Success must be found in the delicate sweet spot between boldness and greed.

Evolving Enemies

Between each mission, players must vote between a random selection of mutations that will grant enemies new traits and abilities. Fortunately, this choice will also offer the players immediate or long-term benefits, making the decision less obvious but more critical.

Hoard Upgrades

Player upgrades are at the heart of the Guntouchables and crucial to help you keep up with the scaling difficulty. Combine common and class-specific perks and abilities to form powerful and creative builds.

Mod Your Guns

You won't make it long in the apocalypse without the right set of tools. Guntouchables feature a sizable and widely expandable arsenal of high-powered guns. Choose a loadout that fits your style and then mod it with upgrades to your personal preference. A clever combination of perks and gun mods will turn you into an unstoppable mutant killing machine in no time.

Open Development

Launch will just be the beginning. Guntouchables is designed to be a heavy and easily expandable experience, and any content additions will increase the possible outcomes and combinations exponentially.

We want to invite anyone who is interested, to join our community on Discord or follow the game's development on our other channels.

We are striving to be as open, fair and transparent as possible about the game's development and launch. We believe this attitude will bring us closer and more in tune with the players, and allow us to make better decisions, and a much more engaging experience, but we ultimately depend on the support from you.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Contains blood, gore and elements of body horror. The game features killing large amounts of monster-like mutants that will explode in guts and fluids.

The game features use of tobacco, alcohol and prescription medicine.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Win 10
    • Processor: Intel i5-4590 or similar
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 470 or newer
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 1 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
What Curators Say

