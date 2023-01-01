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Unrecord
Unrecord is a single-player FPS that tells the story of a tactical police officer from the perspective of his body camera. As you work to solve a complex case, you'll need to use your tactical and detective skills to succeed.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
To be announced
Developer:
Publisher:
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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: To be announced

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About This Game



Unrecord is a tactical shooter where players can expect an immersive and narrative experience. Unrecord features complex dialogues, innovative gameplay mechanics, tough moral dilemmas, and a unique shooting system. The storyline in Unrecord can be compared to a detective novel or a thriller. The player will have to investigate several criminal cases and confront a diverse cast of characters. The game's plot and presentation will be central to the gameplay experience, and players can anticipate a range of gameplay sequences as well as numerous plot twists.

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KEY FEATURES


  • An original aiming system: free-aiming system with authentic ADS and unrestricted hand movements.

  • Die and retry combat with a technical and minimalist approach. No room for errors; it's up to you to develop your own tactics.

  • Make dialogue choices that impact your experience, even during combat.

  • A narrative-driven FPS focusing on a plot rich in twists, inspired by the best crime and thriller stories.

  • Artistic direction that plays with the perspective of video and bodycam footage, creating a trompe l'oeil experience.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content

System Requirements

    Minimum:
    • Additional Notes: TBD
    Recommended:
    • Additional Notes: TBD
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What Curators Say

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