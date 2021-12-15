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Live Adventure
Throw yourself into an exciting adventure! Live Adventure is a 2nd person game where you follow the journey of two young explorers, Lence and Reel in search of their parents. Solve the mysteries of a lost civilization while exploring a lush forest littered with mysterious ruins.
All Reviews:
Very Positive (58) - 87% of the 58 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Dec 15, 2021
Developer:
Publisher:
Rubika Supinfogame

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Includes 4 Steam Achievements
Awards


Notice: Live Adventure requires a controller in order to play. Playing with a keyboard and mouse isn't supported.

Play Live Adventure

Free To Play
 

About This Game

Live Adventure is a 2nd person adventure game that follows the expedition of a unique sibling duo of young explorers wannabes. The brother, Lence, holds the game camera, and the sister, Reel, is filmed by that same camera.

The adventure starts at the launch of STEVE, the camera of Lence. After the disappearance of their parents, those siblings throw themselves on a great adventure to find them back. Working together, on the track of a lost civilization, they will discover wonderful places and uncover mysterious ruins.

As a player, you have constant control over these two characters. You will have to use their abilities in synergy to explore and solve puzzles in the lost ruins of a lush forest.


Experience a completely new way of controlling two characters with a gamepad from the point of view of a camera hold by one of them. You will be able to really play as a duo!




Follow the story of Lence and Reel, on an expedition to find their missing parents. Follow them in their journey full of mysteries, adventures, and emotions.




Lence and Reel will travel through many colorful extraordinary places, discover an uncharted forest full of exotic vegetation and enigmatic ruins.




During their expedition, Lence and Reel will discover many ruins and old mechanisms that they will have to understand to solve the mysteries of a legendary civilization and find their parents.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Quad Core 2.8 GHz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1080
    • Storage: 5 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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