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The Plane Effect Prologue
Play the first 30 minutes of a dystopian isometric adventure, following a lonely office worker as he attempts to return home in the face of impossible odds. Experience a remarkable journey expertly brought to life with gorgeous visuals, crafted and tailored by VFX experts.
All Reviews:
6 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Jul 23, 2021
Developer:
Publisher:
PQube Limited

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Italian
Spanish - Spain
Japanese
Simplified Chinese
Traditional Chinese
See all 6 supported languages

Play The Plane Effect Prologue

Free
 

About This Game


https://store.steampowered.com/app/1448760/The_Plane_Effect/


A time-and-mind bending adventure game...
It's your final day at the office, it is time to clock out and return home - loomed over by a cosmic anomaly with an oppressive, otherworldly force. Helpless over the cosmos, all you know is that you must return to your family, as soon as you can.




Find your way home by any means...
As you progress through the dystopic cityscape, you quickly you realise all is not as it should be. Did it always take this long? Were the streets always a labyrinth? Where even is "home"? All you know is that you must keep pushing ever onwards, you must keep going.




Navigate through a dystopian society
Navigate beautifully and elaborately designed, otherworldly environments and solve unusual puzzles to keep Solo moving through each area. Players have the option to figure out puzzles step-by-step with no hints, or activate a little guidance on your impossible journey through 'Assisted-Mode'.




A sinister presence follows
Keep Solo moving. Onwards, to his family, back home. Do not stop, do not turn back.



System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 64 bit Windows 10 / 8 / 7
    • Processor: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD FX-8150 3.6GHz or equivalent
    • Graphics: GeForce GTX 550 Ti / Radeon HD 6790 2GB VRAM*
    • Storage: 4 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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