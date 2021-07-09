“Lona: Realm of Colors” is a point and click adventure in nature focusing on art and narration instead of fetch puzzles and dialogue. Each level is an abstraction of Lona’s story and it is up to you to bring peace and balance to her painting and find out what has happened to her.

Reviews All Reviews: 2 user reviews - Need more user reviews to generate a score () All Time Developer: SpaceFox Studio Publisher: SpaceFox Studio