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Lona: Realm Of Colors
“Lona: Realm of Colors” is a point and click adventure in nature focusing on art and narration instead of fetch puzzles and dialogue. Each level is an abstraction of Lona’s story and it is up to you to bring peace and balance to her painting and find out what has happened to her.
Reviews
All Reviews:
2 user reviews - Need more user reviews to generate a score () All Time
Release Date:
Jul 9, 2021
Developer:
Publisher:
SpaceFox Studio

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English

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SPECIAL PROMOTION! Offer ends July 16

-15%
$12.99
$11.04
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About This Game


“Lona: Realm of Colors” is a point and click adventure in nature focusing on art and narration instead of fetch puzzles and dialogue. Each level is an abstraction of Lona’s story and it is up to you to bring peace and balance to her painting and find out what has happened to her.

Each level has two sides: a chaotic side represented by Ms. Schmidt the cat and a dark side represented by Mr. Ruppel the crow. You can switch between the two worlds at will and try to bring balance to these extreme interpretations of a single situation. You can use items from each world in the other one and everything you do might affect both worlds. There will be 15 unique scenes from Lona’s memory and paintings each having two sides.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: 10
    • Processor: Intel core i3
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 960
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • OS: 10
    • Processor: Intel core i5 or AMD Ryzen 5+
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 1070
    • DirectX: Version 12
    • Storage: 2 GB available space
    Minimum:
    • OS: 10.0.0
    • Processor: Intel core i3
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel Iris Plus Graphics 655
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • OS: 11.3.1
    • Processor: Intel core i5 or Above
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 1070
    • Storage: 2 GB available space
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 16
    • Processor: Intel core i3
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 960
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • OS: Ubuntu 16
    • Processor: Intel core i5 or AMD Ryzen 5+
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 1070
    • Storage: 2 GB available space

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