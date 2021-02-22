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Kosmonavtes: Academy Escape
A Room Escape and puzzle / adventure game! Help Vala graduate from the Space Academy!
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Feb 22, 2021
Developer:
Publisher:
LKMAD
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Title: Kosmonavtes: Academy Escape
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: LKMAD
Publisher: LKMAD
Release Date: Feb 22, 2021

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-20%
$3.99
$3.19
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About This Game

Kosmonavtes: Academy Escape



With the Earth's resources dwindling, the Kosmonavtes program was announced!

The goal was one, assemble a cadet team and send them out to colonise another planet!

In the first episode (Kosmonavtes: Escape Reality), Vala joined the team of cadets and came one step closer to fulfilling her dream of becoming an astronaut.

Now she has to graduate from the Space Academy and jet off to Venus!



Features:


  • Point and click, puzzle adventure / room escape game!
  • Eight chapters to complete!
  • Beautiful hand illustrated graphics bring the game to life!
  • Many items to collect and puzzles to solve!
  • Fun soundtrack and original sound effects!



This is the second game in the Kosmonavtes adventure / room escape series!

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7, 8, 10
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Integrated graphics or GPU with atleast 512 MB of VRAM
    • Storage: 450 MB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system.
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mac OS X 10.9+
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Integrated graphics or GPU with atleast 512 MB of VRAM.
    • Storage: 455 MB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system.
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 16.04+ or equivalent
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Integrated graphics or GPU with atleast 512 MB of VRAM.
    • Storage: 450 MB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system.
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
There are no reviews for this product

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