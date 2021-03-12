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The Dark Side of the Moon
When his 2 young children vanish mysteriously throughout the night, it's up to single-dad Dean Hamilton to do what any good dad would do: Go to the end of the universe and bring them back home in this thrilling FMV/Interactive Movie.
All Reviews:
7 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Mar 12, 2021
Developer:
Publisher:
Tayanna Studios
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Title: The Dark Side of the Moon
Genre: Action, Adventure, Casual, Indie, RPG
Developer: Tayanna Studios
Publisher: Tayanna Studios
Release Date: Mar 12, 2021

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Buy The Dark Side of the Moon

$13.99
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Buy The Dark Side of the Moon & Official OST by Adam Press

Includes 2 items: The Dark Side of the Moon, The Dark Side of the Moon Soundtrack

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$16.78
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Content For This GameBrowse all (1)

$6.99
The Dark Side of the Moon Soundtrack
 

About This Game

The Dark Side of the Moon is a fully interactive FMV / Interactive Movie hybrid, featuring live-action video and point & click elements, along with a total of 5 different outcomes.

When his two children randomly vanish throughout the night, it's up to you to help Dean Hamilton bring them back home. As the mystery deepens decisions will need to be made and it's down to you to make the right ones. Who can you trust? Who's doing this? What's the significance of the impending solar eclipse? And what are those strange glowing lights in the sky?

Explore the quaint little village of Marywine, solve puzzles, make some startling discoveries and help unravel what's really going on in this sci-fi thriller.



Featuring the acting talents of Anarosa Butler (Contradiction:Spot The Liar!, The Shapeshifting Detective) as computer geek conspiracy theorist "Alyx" and Rupert Booth (Contradiction:Spot The Liar!, The Shapeshifting Detective) as the evil "Gedeon", The Dark Side of the Moon promises to bring you a thrilling adventure out of this world!

The clock is ticking, and that eclipse is nearly upon us...and when it is...it's bye-bye children!

KEEP WATCHING THE SKIES.

System Requirements

Windows
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 7 SP1+
    • Processor: SSE2 instruction set support.
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.
    • DirectX: Version 10
    • Storage: 6 GB available space
    • Additional Notes: Hardware vendor officially supported drivers
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Quad Core
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 1GB Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.
    • Additional Notes: Hardware vendor officially supported drivers
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 16.04+
    • Processor: SSE2 instruction set support.
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.
    • Storage: 6 GB available space
    • Additional Notes: Gnome desktop environment running on top of X11 windowing system, Nvidia official proprietary graphics driver or AMD Mesa graphics driver. Other configuration and user environment as provided stock with the supported distribution (Kernel, Compositor, etc.)
    Recommended:
    • OS: Ubuntu 20.04
    • Processor: Quad Core
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 1GB Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.
    • Storage: 6 GB available space
    • Additional Notes: Gnome desktop environment running on top of X11 windowing system, Nvidia official proprietary graphics driver or AMD Mesa graphics driver. Other configuration and user environment as provided stock with the supported distribution (Kernel, Compositor, etc.)

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