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Riddle of the Sphinx™ — The Awakening (Enhanced Edition)
Riddle of the Sphinx™ (The Awakening) is an epic Egyptian adventure into the Giza Sphinx & Great Pyramid—the last of the seven ancient wonders. Explore secret chambers, discover hidden tombs, unearth sacred relics, & unravel an ancient Riddle, entombed for centuries by the ancient Egyptians!
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Feb 1, 2021
Developer:
Publisher:
Old World Studios™
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English
Title: Riddle of the Sphinx™ — The Awakening (Enhanced Edition)
Genre: Adventure
Developer: Old World Studios™
Publisher: Old World Studios™
Franchise: Riddle of the Sphinx™
Release Date: Feb 1, 2021

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Reviews

“Thanks so much for the help with your beautiful game. I just love it. I have over 200 adventure games and this is the first one I just found to be totally immersive…”
Debra B.

“I just finished Riddle of the Sphinx and I have goose bumps all over me. What an adventure. What an escape. …. I believe it is the best adventure game I have ever played and I have played many…”
Dee

“…What an awesome game ROTS is! … it’s right up there in the number one spot as best game out there! The graphics were great, the sound was intense… Graphics, storyline, music, and interface…ROTS has them all.”
Kris Santoyo

About This Game

Immerse yourself into the Giza Sphinx and Great Pyramid — one of the last seven wonders of the ancient world — and solve a Riddle of megalithic proportions.


Riddle of the Sphinx™, The Awakening™ edition, is truly an epic ancient Egyptian adventure featuring exploration in and around highly accurate 3d replicas of the Giza Sphinx and Great Pyramid of Cheops (aka, Khufu). While you start out at the Sphinx and can examine the inside of the Great Pyramid as it exists today, this is only the beginning of a long journey that reveals and solves many real-life archaeological mysteries.

You will be the one to make these exciting finds, and ultimately solve the Riddle of the Sphinx™! But you must be careful. Your choices matter. The ancient Egyptians went to great lengths to keep others from finding the secrets and solving the Riddle.

Decode ancient puzzles designed to thwart 2,500-year-old tomb robbers. And explore secret chambers, discover hidden tombs, unearth ancient relics, and unravel an ancient Riddle, entombed for centuries by the ancient Egyptians!

Riddle of the Sphinx™ features:

  • Hours of challenging game play
  • Complex puzzles and subtly hidden clues to challenge your skills
  • Beautifully rendered 3D environments and scenes with meticulous attention to detail
  • Cinematic animations and cut-scenes throughout the game
  • Historical accuracy and real-world archaeological puzzle integration
  • An original, richly orchestrated Egyptian soundtrack
  • Over 50 million square feet of exploration

Enhanced Edition Engine features:
  • HD resolution: every element has been HD enhanced
  • Exceedingly fast navigation
  • Cinematic transitions & node warping
  • Real-time environmental FX: 2,500-year-old tomb dust, gnats, sand, bokah, bubbles, etc.
  • Ingenious miniUI with interactive magnifying loupe.
  • New set of "Flying Scarab" cursors, along with legacy "hand" cursors
  • A robust interactive in-game hint & solutions guide: Book of the Dead Ends™ (sold-separately)

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 (SP1+)
    • Processor: x86
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Intel HD 4000
    • DirectX: Version 10
    • Storage: 6 GB available space
    • Sound Card: Standard
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: x64 architecture with SSE2 instruction set support
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970M
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 12 GB available space
    • Sound Card: Standard
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Sierra 10.12+
    • Processor: 2.4GHz dual-core Intel Core i5 processor
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Intel Iris 1536 MB
    • Storage: 6 GB available space
    • Sound Card: Standard
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mojave 10.14+
    • Processor: 2.6 GHz Intel Core i7
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Radeon Pro Vega 20 4 GB
    • Storage: 12 GB available space
    • Sound Card: Standard

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