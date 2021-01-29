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All Games > Action Games > Quintus and the Absent Truth - Chapter One > Downloadable Content > Quintus and the Absent Truth - Chapter Three
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Quintus and the Absent Truth - Chapter Three

This content requires the base game Quintus and the Absent Truth - Chapter One on Steam in order to play.

All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Jan 29, 2021
Developer:
Publisher:
Wreck Tangle Games
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Quintus and the Absent Truth - Chapter Three
Genre: Action, Adventure, Free to Play, Indie
Developer: Wreck Tangle Games
Publisher: Wreck Tangle Games
Release Date: Jan 29, 2021

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Downloadable Content

This content requires the base game Quintus and the Absent Truth - Chapter One on Steam in order to play.

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About This Content

Chapter Three: Lost - After meeting a Dead End in Chapter Two, the only way forward for our two protagonists was via a tiny Mouse-Sized gap, Quintus accepted his fate as he went forth through the gap to continue this adventure alone.

Play as Quintus in Chapter Three as he finds a mysterious book in the Secret Room, that has some immense powers and holds a very dark secret.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7, 8, 10
    • Processor: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: nVidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 1 GB available space
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