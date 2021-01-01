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Sam & Max: This Time It's Virtual!
Sam is a dog in a suit. Max is his naked rabbity partner. Together, they’re the Freelance Police. Jump into the not-quite-right world of Sam & Max via the wonder science of virtual reality, and join the multimedia darlings in their never-ending quest to slap the stupid grin off the face of evil.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Coming Soon
Developer:
Publisher:
Big Sugar

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Features
VR Support
Headsets
Valve Index
HTC Vive
Input
Tracked Motion Controllers
Play Area
Seated
Standing
Room-Scale
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Spanish - Spain
Check out the entire Big Sugar franchise on Steam
Notice: Requires one of the following virtual reality headsets: HTC Vive or Valve Index. See the VR Support section for more info.
VR Only

Download Sam & Max: This Time It's Virtual! Demo

This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: Coming Soon

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Reviews

“4 Things We Love About Sam & Max: This Time It’s Virtual”
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About This Game



Sam is a dog with a hat. Max is a hyperkinetic naked rabbity thing. Together, they’re the Freelance Police, the intergalactically famous agents of indiscriminately applied justice, now starring in their umpteenth video game, Sam & Max: This Time It’s Virtual! Even multimedia evil-slappers like Sam & Max could use a hand, and this time they’re using the incomprehensible magic of virtual reality to invite the player into their off-kilter world for a furious day of monster-slaying, obstacle courses, responsibly discharged firearms, and, of course, saving the entire freaking world.



Key features
  • Experience the two-fisted japes and tomfoolery of internationally beloved icons Sam & Max in mind-melting virtual reality!
  • Push yourself to be the best of the best of the middling, as a dog and a naked rabbity thing harangue and cajole you through a bewildering assortment of Freelance Police Academy training challenges.
  • Discover the horrible and socially relevant secrets lurking behind, under, and within Cap’n Aquabear’s rotting theme park!
  • Give evil scientists and demonic trespassers their just desserts… with sprinkles!
    Immersion so real you can feel Sam’s breath on your neck!
  • The This Time It’s Virtual! development team includes Sam & Max creator Steve Purcell, LucasArts alumni Peter Chan (concept art), Mike Stemmle (writer/designer), Mike Levine (creative director), and Julian Kwasneski and Jared Emerson-Johnson of Bay Area Sound, who worked on the Telltale series. David Nowlin and Dave Boat are returning to voice Sam and Max.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i5-4590 / AMD FX 8350 (or equivalent)
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 970 / AMD R9 290 (or equivalent)
    • Storage: 4 GB available space
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