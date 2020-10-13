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All Games > Action Games > Quintus and the Absent Truth - Chapter One > Downloadable Content > Quintus and the Absent Truth - Chapter Two
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Quintus and the Absent Truth - Chapter Two

This content requires the base game Quintus and the Absent Truth - Chapter One on Steam in order to play.

All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Oct 13, 2020
Developer:
Publisher:
Wreck Tangle Games
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Quintus and the Absent Truth - Chapter Two
Genre: Action, Adventure, Indie
Developer: Wreck Tangle Games
Publisher: Wreck Tangle Games
Release Date: Oct 13, 2020

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Downloadable Content

This content requires the base game Quintus and the Absent Truth - Chapter One on Steam in order to play.

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About This Content

Chapter Two: Misled - In Chapter Two we continue to follow Alan and Quintus's adventure as they look for Alan's Daughter, Lydia, at Andromeda Music Studios, Alan's old recording studio.

Delph deeper into Alan's past as things start to become a little scarier for Alan and everyone's favourite pet mouse.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7, 8, 10
    • Processor: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: nVidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 1 GB available space
There are no reviews for this product

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