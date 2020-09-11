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Omno: Prologue
A standalone mini-adventure introducing you to the world of Omno, an upcoming single player journey of discovery through an ancient world of wonders, where the power of a lost civilisation will carry you through forests, deserts and tundras - even to the clouds
All Reviews:
Positive (30) - 93% of the 30 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Sep 11, 2020
Developer:
Publisher:
Future Friends Games, Studio Inkyfox
Popular user-defined tags for this product:
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Omno: Prologue
Genre: Action, Adventure, Casual, Indie
Developer: Jonas Manke, Studio Inkyfox
Publisher: Future Friends Games, Studio Inkyfox
Release Date: Sep 11, 2020

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About This Game

Omno: Prologue is a standalone mini-adventure set in the world of Omno. Intended as an introduction to the world of Omno, this prologue will introduce you to some of the game’s mechanics, creatures and ideas, but is completely separate to the main game, coming Spring 2021.



Omno whisks you away on a journey of discovery through an ancient world of wonders. A single-player adventure full of puzzles, secrets and obstacles to overcome, where the power of a lost civilisation will carry you through forests, deserts and tundras - even to the clouds.

  • A gentle yet emotional single player journey
  • Discover and explore a beautiful, mysterious world
  • Strange and fantastical creatures to befriend
  • Challenging puzzles and ancient secrets to uncover
  • Lovingly crafted by solo developer Jonas Manke over 5 years

About the developer
Jonas Manke, solo developer and father of 3, began work on Omno as a hobby project 5 years ago after working as an animator in both games and movies.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7, Windows 8 or Windows 10
    • Processor: Intel or AMD Dual Core CPU
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: DirectX 10 Feature Level AMD or NVIDIA Card with 1 GB VRAM
    • DirectX: Version 10
    • Storage: 5 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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