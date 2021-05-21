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Quintus and the Absent Truth
Quintus and the Absent Truth is a Horror-Adventure game featuring a Man and his Mouse. A story-rich game with a unique art style, fun puzzles and an adorable little companion, your new best friend, Quintus.
All Reviews:
1 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
May 21, 2021
Developer:
Publisher:
Wreck Tangle Games
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Title: Quintus and the Absent Truth
Genre: Action, Adventure, Free to Play, Indie
Developer: Wreck Tangle Games
Publisher: Wreck Tangle Games
Release Date: May 21, 2021

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About This Game

Quintus and the Absent Truth is a Horror-Adventure game featuring a Man and his Mouse. A story-rich game with a unique art style, fun puzzles and an adorable little companion, your new best friend, Quintus.

A Single-Player game with a First-Person viewpoint, and puzzles that consist of working out how you can best utilize your little rodent friend. Quintus can fit in small spaces helping you reach items, areas, or buttons that your own hands can't reach.

Join our main protagonist Alan Shaw and his little companion Quintus, as they try to find Alan’s missing Daughter and attempt to discover the Absent Truth.

Quintus and the Absent Truth features:

  • An Epic Story – A horrifying tale that will surely keep you on the edge of your seat as you help our protagonist’s Alan and Quintus discover the Absent Truth.
  • Adorable Companion – This is no lonely journey, as our little rodent friend will be keeping you company on this path.
  • A Unique Art Style – An original stylized look, which makes our little Quintus truly stand out.
  • Complete Edition - Originally released as Four Chapters, enjoy the full package of Quintus and the Absent Truth along with improved visuals and mechanisms.
  • A Mesmerising Soundtrack – ‘Quintus and the Absent Truth’ features a sensational soundtrack which truly knows how to make this tale come alive.
  • The Experience – Once you’ve played through the main game, take a step into ‘The Experience’ – A Museum filled with ‘Quintus and the Absent Truth’ models and details into how the game was developed.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7, 8, 10
    • Processor: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: nVidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 3 GB available space

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