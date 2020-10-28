Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Indie Games > Oniria Crimes
Community Hub
Oniria Crimes
In a dreamlike future, detectives Santos and Torres will have to solve a series of mysterious murders. Investigate and interrogate objects with their voice and personality in a point and click Noir graphic adventure. Can you find the culprit?
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Oct 28, 2020
Developer:
Publisher:
Badland Publishing
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign in or Open in Steam
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Spanish - Spain
French
Italian
German
Simplified Chinese
Russian
Portuguese - Brazil
See all 8 supported languages
Title: Oniria Crimes
Genre: Adventure, Indie
Developer: cKolmos Game Studios
Publisher: Badland Publishing
Release Date: Oct 28, 2020

Visit the website View update history Read related news View discussions Find Community Groups
Share Embed  
Awards


This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: October 28

This game plans to unlock in approximately 2 weeks

Interested?
Add to your wishlist and get notified when it becomes available.
Add to your wishlist
 

About This Game



Oniria Crimes is an adventure game that takes place in Oniria, the Land of Dreams. Help Detective Santos and Inspector Torres to investigate crime scenes as part of the Rounders, a secret society that pursues crime in dreams.

Oniria Crimes is a combination of visual-novel-like story with point&click mechanics similar to graphic adventures, where the objects will help you to figure out what happened in the crime scene.

Oniria Crimes features a 6-chapter story with a mystery plot, oniric objects with their testimony, puzzles that hide key clues, dark voxel theme and appealing progressive music.






Just before the first elections, a serial killer is disturbing the peace at Palace of Desires, capital of Oniria. The Rounders must move fast because the clues are volatile in the dream world. They will have the help of the objects at the crime scene, which are the witnesses of the murders.

Making matters worse, a secret plot is moving in the underworld. The Guilds of Oniria are fighting a hidden battle to control the future of all the dreamers. While everyone seeks their own interests, the natural inhabitants of Oniria, known as Kabus or «nightmares», are getting closer to the dreamers…





-6 crime scenarios full of objects to investigate. Don't leave even one…

-Noir atmosphere with smart and funny dialogues

-A complete and varied range of riddles and 3D puzzles, can you decipher them all?

-A spectacular voxel aesthetics for characters full of nuances

-Progressive soundtrack that will help you to be more immersed in the game

- In-depth investigation will help you discover more about Oniria, and the way you do it can lead to different ends…

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 64 bits
    • Processor: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 2nd Generation Intel Core HD Graphics (2000/3000), 512MB
    • DirectX: Version 9.0
    • Storage: 1 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10 64bits
    • Processor: Intel Core i5 3.0 GHz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: 6th Generation Intel Core HD Graphics 6000, 512MB
    • DirectX: Version 9.0
    • Storage: 1 GB available space
There are no reviews for this product

You can write your own review for this product to share your experience with the community. Use the area above the purchase buttons on this page to write your review.