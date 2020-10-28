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Evil Manor
Evil Manor is a first-person psychological horror game. Explore a mansion full of mystery where AHMED seeks the truth about his father, a journalist who disappeared in that mansion 5 years ago. Enjoy a true horror experience.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Oct 28, 2020
Developer:
Publisher:
Rif Game Studio
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Arabic
Includes 2 Steam Achievements
Title: Evil Manor
Genre: Action, Adventure, Indie
Developer: Rif Game Studio
Publisher: Rif Game Studio
Release Date: Oct 28, 2020
Early Access Release Date: Oct 27, 2020

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About This Game






In Evil Manor, players will enter the game exploring the abandoned house of MILASA family. As the adventure progresses, players must confront and destroy different creatures. Players must solve puzzles to continue unraveling the secrets and history of Evil Manor.
Players will step into the role of Ahmed, the son of a journalist who has long since disappeared from the same mansion.
Don't forget to save batteries, candles, and oil for when the light goes out. Without light your adventure is over.



MILASA family vanished november 13, 1992 in the Al Hoceima provence in Morocco. the six members of this family disappeared without a trace and their whereabouts remain unknown. This case has been classified as "mysterious" by much of the press and those involved with it.

In mid-1993 Judge Said Mahmud ordered an investigation. No neighbor or relative had any knowledge of what had happened to the MILASA. No family left all their possessions in the house, even money and documents, some neighbors say that this mansion is enchanted, but nobody dares to approach that place.

Jamal, journalist and friend of the family, did not stop searching, until on March 13, 1996, he raided the MILASA Manor looking for clues and an answer, a week later, it was no longer known Nothing about him, his son Ahmed never knew what happened to his father, another case classified as "mysterious".

When buying the mansion, Ali, the head of the family, decided to reform the mansion, an elderly gentleman known as EL MEZIANI lived in it, wounded he sought refuge in Melilla, being welcomed by a Spanish general. After being cured returned to his home in Ajdir,where he died in 1912, buried in the Mabarate Al moujahidines cemetery, according to some neighbors, her soul is still in the mansion.

On November 13, 1998, Ahmed decides on his own to go to the mansion, looking for clues, to find out what really happened to his father.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)
    • Processor: Intel® Core™ i5-4460, 2.70GHz or AMD FX™-6300 or better
    • Memory: 6 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 14 GB available space
    Recommended:
    • OS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)
    • Processor: Intel® Core™ i7 3770 3.4GHz or AMD equivalent or better
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 with 3GB VRAM
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 14 GB available space
There are no reviews for this product

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