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Mass Effect™ Legendary Edition
The Mass Effect™ Legendary Edition includes single-player base content and over 40 DLC from the highly acclaimed Mass Effect, Mass Effect 2, and Mass Effect 3 games, including promo weapons, armors, and packs — remastered and optimized for 4K Ultra HD.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
May 14, 2021
Developer:
Publisher:
Electronic Arts
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Captions available
Incorporates 3rd-party DRM: EA on-line activation and Origin client software installation and background use required.
Requires 3rd-Party Account: EA Account 
Requires agreement to a 3rd-party EULA
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Italian
German
Spanish - Spain
Japanese
Polish
Russian
See all 8 supported languages

Blood
Drug Reference
Partial Nudity
Sexual Content
Strong Language
Use of Alcohol
Violence

Rating for: ESRB
Title: Mass Effect™ Legendary Edition
Genre: Action, RPG
Developer: BioWare
Publisher: Electronic Arts
Franchise: Mass Effect
Release Date: May 14, 2021

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Coming May 14

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About This Game

One person is all that stands between humanity and the greatest threat it’s ever faced. Relive the legend of Commander Shepard in the highly acclaimed Mass Effect trilogy with the Mass Effect™ Legendary Edition. Includes single-player base content and over 40 DLC from Mass Effect, Mass Effect 2, and Mass Effect 3 games, including promo weapons, armors and packs — remastered and optimized for 4K Ultra HD.

Experience an amazingly rich and detailed universe where your decisions have profound consequences on the action and the outcome.

Relive the Cinematic Saga

Heart-pounding action meets gripping interactive storytelling, where you decide how your unique story unfolds.
  • Three Games, One Launcher: Play through the single-player base content and over 40 DLC from all three games, including promo weapons, armors, and packs.
  • Remastered for a New Generation: Experience the trilogy in 4K Ultra HD with enhanced performance, visuals, and graphics, all available in HDR.
  • Visual Improvements on All 3 Games: Updates include enhanced models, shaders, FX, lighting and depth of field, plus full-resolution audio.

Experience the Legend of Shepard

Create and customize your own character — from appearance and skills to a personalized arsenal — then lead your elite recon squad across a galaxy in turmoil.
  • New Shepard Customizations: With improved hair, makeup, eye color and skin tones you can create your Shepard in a unified character creator with all options available across the full trilogy, or choose to play as the iconic Femshep from Mass Effect 3 now available in all titles.
  • Gameplay Enhancements for the First Mass Effect Game: Enjoy improved aiming and weapons balance, SFX, better Mako controls, input/controls, squad behavior, cover behavior and gameplay cameras.

Reflect on Your Choices

Your choices seamlessly travel from one game to the next. Each decision you make will control the outcome of every mission, every relationship, every battle — and even the fate of the galaxy itself.
  • Visual Enhancements for the First Mass Effect Game: The game's been given a full world-building pass including environmental art, VFX and level relighting.
  • PC Updates: Enjoy a modernized PC experience across all three games with native controller and 21:9 widescreen support, user interface navigation improvements, and DirectX 11 compatibility.

Included Content

Mass Effect Legendary Edition includes single-player base content for all 3 titles (Mass Effect, Mass Effect 2 and Mass Effect 3), your favorite single-player story DLC, promo weapons, armors and packs:
  • DLC: Bring Down the Sky, Genesis, Zaeed — The Price of Revenge, Kasumi — Stolen Memory, Lair of the Shadow Broker, Firewalker Pack, Overlord, Normandy Crash Site, Arrival, Genesis 2, From Ashes, Mass Effect 3: Extended Cut, Leviathan, Omega and Citadel.
  • Weapons and Armor: Cerberus Weapons and Armor, Arc Projector, Collector's Weapon and Armor, Terminus Weapon and Armor, M-21 Incisor, Blood Dragon Armor, Inferno Armor, Recon Hood, Sentry Interface, Umbra Visor, N7 Warfare Gear, AT-12 Raider, Chakram Launcher, M-55 Argus, M-90 Indra and Reckoner Knight Armor.
  • Packs: Equalizer Pack, Aegis Pack, Firepower Pack, Groundside Resistance Pack, Recon Operations Pack, Firefight Pack, ME2 Alternate Appearance Pack 1, ME2 Alternate Appearance Pack 2, ME3 Alternate Appearance Pack 1, and N7 Collector's Edition Pack.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 64-bit Windows 10
    • Processor: Intel Core i5 3570 or AMD FX-8350
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X GPU RAM: 2 GB Video Memory
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 120 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 64-bit Windows 10
    • Processor: Intel Core i7-7700 or AMD Ryzen 7 3700X
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: GPU: NVIDIA GTX 1070 / RTX 200, Radeon Vega 56, GPU RAM: 4 GB Video Memory
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 120 GB available space
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