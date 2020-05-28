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Wanderlust: Bangkok Prelude
Take your first step toward a great adventure. Play the introduction to the Wanderlust: Travel Stories anthology. See the many faces of Bangkok in a narrative game from the makers of The Witcher, co-created with real-life adventurers.
All Reviews:
2 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
May 28, 2020
Developer:
Publisher:
Walkabout
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Wanderlust: Bangkok Prelude
Genre: Adventure, Casual, Free to Play, Indie
Developer: Different Tales
Publisher: Walkabout
Franchise: Wanderlust
Release Date: May 28, 2020

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Play Wanderlust: Bangkok Prelude

Free
Play Game
 

IF YOU ENJOYED BANGKOK PRELUDE, PLAY TRAVEL STORIES:

https://store.steampowered.com/app/1051410/Wanderlust_Travel_Stories/

About This Game

Wanderlust: Bangkok Prelude is an introduction to "The Essential Gap Year", a playable memoir from the Wanderlust: Travel Stories anthology. See the many faces of Bangkok in a new game from the makers of The Witcher, co-created with real-life adventurers.

A bridge between literature and gaming

Wanderlust: Bangkok Prelude is a book that you shape. If you’re seeking something a little bit different it is for you—and if you can read this, you have all you need to get started.

Authentic, grounded and well researched

Inspired by true stories and set in real places. Travel to the bustling streets of Bangkok. Dive into tales created by passionate travelers and experienced reporters, see the world they saw throughout their journeys.

Emotions color perception

Your choices shape the characters’ mood. This, in turn, changes how you see the world. All emotions are valid: happiness or enthusiasm aren’t everything, feeling sad or fatigued is perfectly natural.

Minimalism

Tasteful aesthetic, bespoke photography, and immersive soundscapes set the tone. Just enough to stir your own memories or feed the imagination.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Content Warning: Wanderlust: Travel Stories contains mature conversations and narrative descriptions that broach the topics of substance abuse, sex, racism, misogyny, socio-economic inequality, and historical violence.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)
    • Processor: Dual core or better
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel® HD 4400 or better
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: MacOS Sierra
    • Processor: Dual core or better
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel® HD 6000 or better
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • Processor: Dual core or better
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel® HD 4400 or better
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
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