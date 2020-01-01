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Crowalt: Traces of the Lost Colony
A young adventurer Hugh Radcliff is in pursuit of one of the greatest mysteries of history: The Lost Colony. Deal with pirates, dive into native rituals, reveal conspiracies, and make tough choices on your difficult journey for unveiling this mystery!
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Q2 2021
Developer:
Publisher:
Madcraft Studios
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Title: Crowalt: Traces of the Lost Colony
Genre: Adventure, Indie
Developer: Madcraft Studios
Publisher: Madcraft Studios
Release Date: Q2 2021

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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: Q2 2021

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About This Game




Crowalt: Traces of the Lost Colony is an adventure game that is merging the traditional storytelling with modern-day pixel art graphics. The choices you make will affect the course of events and you will draw your own path in this little and also mysterious town.


CHASING A MYSTERY THAT IS UNEXPLAINED FOR 150 YEARS


A group of people who set out to establish the first settled colony in America in 1587, mysteriously disappears a short time after arriving. They leave only an island name carved on a tree: "Crowalt".

Now, the year is 1737.

A young and ambitious adventurer Hugh Radcliff pursues the Lost Colony to make his first great discovery. Now, different people live in Crowalt, where he came to solve this mystery. He will hover around the island and definitely will get in a series of troubles to find what happened to the Lost Colony.

CLASSIC POINT AND CLICK MECHANICS


Collect, combine, and use items to solve puzzles.

PIRATES ARE HERE TOO!


Try to deal with routine pirate visitors of Crowalt and of course, enjoy funny dialogues.

FOLLOW YOUR JOURNAL


Hugh draws important things and takes notes regarding them in his journal. It will be updated after important events and findings during the game.

MAKE CHOICES

Lie or speak only the truth.

COLLECT ARTIFACTS

There are lots of historical items around the island, collecting them will take you to another level of… achievements!

EARN THE TRUST OF NATIVES

Natives are discreet residents of the island. Taking information from them will require earning their trust.

EXPLORE YOUR MAP

You’ll discover new areas, like hidden places as you progress through the game!


System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 or higher
    • Processor: 2 GHz
    • Graphics: Intel HD 3000 or better
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
There are no reviews for this product

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