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Thrillgate
A comic strip, a classic point n' click, a surreal adventure set in the 80's.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Apr 7, 2020
Developer:
Publisher:
GABARTS Digital
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Italian
Includes 27 Steam Achievements
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all 27
Title: Thrillgate
Genre: Adventure, Indie
Developer: GABARTS Digital
Publisher: GABARTS Digital
Release Date: Apr 7, 2020

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$11.99
$10.79
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About This Game

OREGON, SUMMER OF 1987...



A comic strip, a classic point n' click, a surreal adventure set in the 80's.

Gabriel Chunk, a young student, videogames enthusiast, suddenly finds himself
in the middle of a mysterious event that shakes the quiet town of Ashburg.

Gabriel, along with his dear two friends, Mike and Penny, will need to find out
what really happened... but the journey hides unexpected consequences! A strange entity
lies behind Gabriel's adventures, bringing him towards surreal worlds.

...What really happened in Ashburg?
...What's the mysterious Thrillgate?
...Will Gabriel be able to complete his journey and find out the truth?

A tribute to the classic adventures, between comics, films and videogames.
Use all your point n' click skills and experiences, following Gabriel to the unknown...

FEATURES



  • An adventure set in the 80's and beyond...

  • 3 playable characters and classic dialogs.

  • 40 different hand drawn colored locations.

  • Original music and SFX.

  • Comic book style cutscenes.

  • Classic style interface and interactive cursor.

  • Easter eggs!

  • Logic puzzles of different level of difficulty.

Oh, and if you have never used an Akari XT, well, here you can do it!

*For a better playing experience headphones and mouse are highly suggested.

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: 2 GHZ
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel HD 3000 or better
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 500 MB available space
    Minimum:
    • OS: OS X 10.7
    • Processor: 2 GHZ
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel HD 3000 or better
    • Storage: 500 MB available space
There are no reviews for this product

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