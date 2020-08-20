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Pastel: Blind Karma
Pastel is a Single-Player 3D Adventure Puzzle Game. Play as Pastel, a nine-tailed fox who has just woken up in an overgrown forest with no memory of who she is or how she got there. You will need to travel through time to recover her memories and prevent a great calamity from taking place.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Aug 20, 2020
Developer:
Publisher:
Blind Karma Studio, Pleasant Rain Ltd
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Traditional Chinese
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Title: Pastel: Blind Karma
Genre: Adventure, Indie
Developer: Blind Karma Studio
Publisher: Blind Karma Studio, Pleasant Rain Ltd
Release Date: Aug 20, 2020

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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: March 31, 2021

This game plans to unlock in approximately 6 months

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About This Game

Welcome to Pastel a Single-Player 3D Adventure Puzzle Game!

Story

After waking up from a dreamless sleep, you find yourself in the middle of an overgrown forest. Feeling that something is wrong, you look around for a clue as to why you are here but in doing so quickly learn a single truth - beyond your name, you have no memory whatsoever. Your name is Pastel and you are a nine-tailed fox, of that you are certain, beyond that your mind is empty.

As you collect yourself, something in your mind begins to call out to you, you have a purpose, you need to stop something terrible from happening, but to do so, you must first discover who you are and what has happened while you slept.

Game Features

Time Travel

Travel through time and space as set out on your quest to rediscover who you are and what you need to do.

Deep Lore

As you uncover your past, you will learn more about the history of the planet, stories such as the truth behind the ancient ruins that are now worshipped as having been created by gods, what happened to those that created them, and what your role in all of this was.

Puzzles

Nothing worth having ever comes easily - challenging puzzles need to be solved if you are to uncover your past.

Beautiful Landscape and Diversity

A stunningly beautiful world is yours to explore with unique and original creatures, bosses, and an ever-changing atmosphere!

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
    • Processor: Intel Core 2 Q6600 @ 2.40 GHz / AMD Phenom 9850 @ 2.5 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA 9800 GT with 1 GB or AMD HD 4870 with 1 GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 1 GB available space
    • Additional Notes: The system requirements of this game may change due to updates to the game's code and the release of future downloadable add-ons.
    Recommended:
    • OS: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
    • Processor: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz (4 cpus) / AMD X8 FX-8350 @ 4 GHz (8 cpus)
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 660
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 2 GB available space
    • Additional Notes: The system requirements of this game may change due to updates to the game's code and the release of future downloadable add-ons.
There are no reviews for this product

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