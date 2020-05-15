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The Blueness of a Wound
In this mystery/adventure game, a young woman who is haunted by the death of her sister returns to the place of her nightmares to exact revenge. Her survival and the path her journey takes will be up to you.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
15/5/20
Developer:
Publisher:
ZAPERART
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: The Blueness of a Wound
Genre: Adventure
Developer: ZAPERART
Publisher: ZAPERART
Release Date: 15/5/20

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Planned Release Date: 15/5/20

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About This Game

ENTER A DARK FAIRY TALE...



Haunted by a tragic event that led to the loss of her sister, Lana is a young woman who returns to the place of her nightmares to exact revenge.

That place is Australia's Blue Mountains, which according to the stories of the Dreamtime is where the omnipotent Rainbow Serpeant lives. To get the answers she seeks Lana will have to venture deep into the dark valleys of the mountains where the killer lurks and forces from the beginning of time still hold dominion.

* A perfect cross between a graphic novel and adventure game
* Decisions that decide the fate of your character and story
* A surreal story based on Indigenous Australian lore
* A highly unique art style featuring watercolor illustrations
* To feature original music by legendary Japanese composer Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Koudelka)

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows XP or Higher
    • Processor: Pentium or Higher
    Recommended:
    • OS: Windows XP or Higher
    • Processor: Pentium or Higher
There are no reviews for this product

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