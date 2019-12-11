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Ghetto Conspiracy
New retro point and click Usually people aren't eager to spend much time in a ghetto, but an exception can certainly be made for a point-and-click adventure: Ghetto Conspiracy. Players control a young wannabe-rapper named Lucas.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Dec 11, 2019
Developer:
Publisher:
Ghetto Games
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Title: Ghetto Conspiracy
Genre: Adventure
Developer: Ghetto Games
Publisher: Ghetto Games
Release Date: Dec 11, 2019

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About This Game

New retro point and click


Players control a young wannabe-rapper named Lucas, who drinks too much at a party one night and awakens to find his friends Camille and Tony are missing. You soon discover that Camille has been taken by the local crime boss because of a debt you owe. But even that is nothing compared to "the terrible reptilian conspiracy" at play in the secret shadows of Cheesytown.

° Inspired by old point and clicks

° Frame by Frame animations

°More than 40 scenes and 30 characters

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

swear words

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 or newer
    • Processor: 1ghrz
    • Graphics: All
    • Storage: 3 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 7 or newer
    • Processor: 1ghrz
    • Graphics: All
    • Storage: 3 GB available space
There are no reviews for this product

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