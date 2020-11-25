Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Adventure Games > Homestuck Universe Franchise > HIVESWAP: ACT 2
Community Hub
HIVESWAP: ACT 2
Continue Joey and Xefros’s adventure through the dark and dangerous planet Alternia. Meet dozens of unique and memorable characters, some more helpful than others, as you navigate this volatile alien culture. Hurry up! There’s a train to catch.
All Reviews:
Very Positive (89) - 86% of the 89 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Nov 25, 2020
Developer:
Publisher:
What Pumpkin Games, Inc.
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

NOMINATE THIS GAME FOR
THE STEAM AWARDS
COMING THIS DECEMBER.   LEARN MORE.
Nominate this game for an award
Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign In or Open in Steam
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English

Intense Violence
Blood and Gore
Sexual Themes
Drug Reference
Strong Language

Rating for: ESRB
Includes 49 Steam Achievements
View
all 49
Title: HIVESWAP: ACT 2
Genre: Adventure, Indie, RPG
Developer: What Pumpkin Games, Inc.
Publisher: What Pumpkin Games, Inc.
Franchise: Homestuck Universe
Release Date: Nov 25, 2020

Visit the website View update history Read related news View discussions Find Community Groups
Share Embed  
Check out the entire Homestuck Universe franchise on Steam

Buy HIVESWAP: Act 2

SPECIAL PROMOTION! Offer ends December 2

-10%
$14.99
$13.49
Add to Cart

Buy HIVESWAP: Act 2 Soundtrack Edition

Includes 2 items: HIVESWAP: Act 2, HIVESWAP: Act 2 Original Soundtrack

Bundle info
-14%
-23%
$21.98
$17.01
Add to Cart

Content For This GameBrowse all (1)

-10%
$6.99
$6.29
HIVESWAP: ACT 2 Original Soundtrack
 

About This Game

Continue Joey and Xefros’s adventure through the dark and dangerous planet Alternia. Meet dozens of unique and memorable characters, some more helpful than others, as you navigate this volatile alien culture. Hurry up! There’s a train to catch.

HIVESWAP: ACT 2 is the highly anticipated second entry in the four-part series of narrative adventure games from the universe of Andrew Hussie's Homestuck. Hiveswap has something for you, whether you're a dedicated fan or just now discovering the fandom phenomenon.

THE DREAM OF THE 90'S IS ALIVE ON ALTERNIA
The artistry and humor of the golden age of adventure games meet hand-drawn 2D animation in this love letter to the point-and-click classics. Bizarre, beautifully illustrated alien landscapes and colorful characters make Alternia a joy to explore.

... BUT THE STAKES ARE HIGHER THAN EVER
ACT 2 brings your journey to a whole new level. Can you safely guide our naive protagonist through a world of murder, intrigue and villainous clowns? These aren’t the slapstick puzzles Joey grew up with – on Alternia, everything is a matter of life or death!

AN UNFORGETTABLE SOUNDTRACK
James Roach and Toby Fox (creator of Undertale) return for another genre-spanning original soundtrack. Bombastic orchestral arrangements and eclectic tracks score your adventure across this strange alien planet.

ALL YOUR FAVORITE FRIENDS AND ENEMIES
Meet and talk to dozens of iconic characters from the alien race of trolls, who range from friendly to murderous. Make friends, solve their problems, and do your best to not get eaten! Your choices will decide the fate of your world and theirs.

A CONTINUOUS STORY
HIVESWAP: ACT 2 is the second of a four-part series set in Andrew Hussie’s Homestuck universe. If you import your save from ACT 1, the game will remember all your choices – and might even unlock hidden secrets. The adventure will continue on in ACT 3.

FUZZY ON ACT 1? NEVER READ HOMESTUCK?
No problem! Our in-game recap will bring you back up to speed on everything that you need to know to jump right into ACT 2 with a fresh save. No prior knowledge of Homestuck is required to fall into this immersive alien world. But you can still find and play ACT 1 right here!
https://store.steampowered.com/app/623940/HIVESWAP_Act_1/

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Intense Violence, Blood and Gore, Sexual Themes, Drug Reference, Strong Language.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
    • Processor: Dual core 2.2GHz+
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 1 GB VRAM
    • Storage: 6 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
    • Processor: Dual core 3.0GHz+
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 2 GB VRAM
    • Storage: 6 GB available space
    Minimum:
    • OS: Mac OS X Lion (10.7) or later
    • Processor: Dual core 2.2GHz+
    • Memory: 4 MB RAM
    • Graphics: 1 GB VRAM
    • Storage: 6 GB available space
    Recommended:
    • OS: Mac OS X Lion (10.7) or later
    • Processor: Dual core 3.0GHz+
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 2 GB VRAM
    • Storage: 6 GB available space
    Minimum:
    • Processor: Dual core 2.2GHz+
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 1 GB VRAM
    • Storage: 6 GB available space
    Recommended:
    • Processor: Dual core 3.0GHz+
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 2 GB VRAM
    • Storage: 6 GB available space
See all

More from Homestuck Universe

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Playtime
Brought to you by Steam Labs
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...