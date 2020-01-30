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All Games > Adventure Games > SONG OF HORROR > Downloadable Content > SONG OF HORROR Episode 4
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SONG OF HORROR Episode 4

This content requires the base game SONG OF HORROR on Steam in order to play.

All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Jan 30, 2020
Developer:
Publisher:
🚀 Raiser Games
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
German
Spanish - Spain
Title: SONG OF HORROR Episode 4
Genre: Adventure
Developer: Protocol Games
Publisher: 🚀 Raiser Games
Release Date: Jan 30, 2020

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Downloadable Content

This content requires the base game SONG OF HORROR on Steam in order to play.

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About This Content

Previously, in Song of Horror…


Following Husher’s footsteps, you made a shocking revelation, one that will push you to the most haunted area you’ve visited to date: St. Cecilia’s Abbey. This holy place, now ruined by the influence of The Presence, appears to have all the answers you’ve been looking for.

What’s new in Song of Horror’s Episode 4?

  • Each episode in Song of Horror is inspired by a masterpiece of the horror genre. This time, we looked into Amnesia: The Dark Descent, to create this setting. Look out for the references to other games, movies, books and more!
  • The macabre St. Cecilia’s Abbey poses the toughest challenge you’ll encounter in Song of Horror: find the answers you need in the biggest location of the game before The Presence breaks you.
  • Discover what happened to the monks of the Abbey while you face the diverse manifestations of The Presence, now more powerful than ever!
  • A new narrative structure: Explore St Cecilia’s Abbey from different starting points depending on which character you choose, changing the way you experience this part of the story.
  • Another character joins the fray: Meet Ernest Finnegan, a renowned archaeologist past his glory days and a dear friend of Husher, now looking to help him survive his current predicament. Returning characters will join Ernest depending on who you played with and who died in previous chapters!

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7, 8 or 10
    • Processor: Intel or AMD 64bit, 2.6 GHz.
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 660 GTX, Radeon HD 7950 or similar
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 16 GB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel or AMD 64bit, 3.0 GHz.
    • Memory: 12 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 980 GTX, Radeon RX 580 or similar
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 16 GB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system
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